РФ втратила 25% потужності нафтопереробної галузі через атаки українських дронів

Практично всі найбільші нафтопереробні заводи в центральній частині Росії повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива. Це сталося внаслідок масштабних атак українських безпілотників.
Головні тези:
- Наступ на українських дронів призвів до зупинок і скорочень виробництва нафти в Росії, що перевищило 83 млн тонн на рік.
- Фактично всі найбільші нафтопереробні заводи в Росії були частково або повністю зупинені, що вплинуло на виробництво палива в країні.
Українські дрони зупинили роботу 25% підприємств нафтогазової галузі РФ
Сукупна потужність російських підприємств, які частково або повністю припинили роботу, перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік (близько 238 000 тонн на день).
За даними джерел Reuters, це становить приблизно чверть від загальної потужності нафтопереробної галузі РФ.
Уражені заводи забезпечували понад 30% виробництва бензину в Росії та близько 25% дизельного палива. Серед об'єктів, що зазнали ударів, опинилися ключові підприємства у Москві, Ярославлі, Нижньому Новгороді, Рязані та Кірішах.
Міністерство енергетики РФ відмовилося коментувати ситуацію. Водночас повідомлення російських чиновників у соцмережах вказують на те, що Україна з початку року подвоїла кількість атак на енергетичну інфраструктуру ворога.
Удари по НПЗ, трубопроводах та нафтосховищах уже призвели до зниження видобутку нафти в Росії, яка є третім за величиною виробником у світі.
Це посилює фінансовий тиск на федеральний бюджет Кремля, де податки на нафту та газ забезпечують близько чверті всіх доходів.
Сили оборони України систематично завдають успішних ударів по паливній інфраструктурі ворога. Зокрема, 18 травня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області, який постачає пальне для армії російського диктатора Володимира Путіна.
Крім того, під ударом дронів опинилася нафтоперекачувальна станція окупантів, внаслідок чого на обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі.
