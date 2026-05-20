РФ потеряла 25% мощности нефтеперерабатывающей отрасли из-за атак украинских дронов
Источник:  Reuters

Практически все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России полностью остановили или значительно сократили производство топлива. Это произошло в результате масштабных атак украинских беспилотников.

Главные тезисы

  • 25% мощности нефтеперерабатывающей отрасли России были потеряны из-за атак украинских дронов.
  • Прекращение работы крупнейших заводов снизило производство нефти на 83 млн тонн в год.
  • Атаки на энергетическую инфраструктуру РФ привели к пожарам и сокращению добычи нефти в стране.

Совокупная мощность российских предприятий, частично или полностью прекративших работу, превышает 83 миллиона метрических тонн в год (около 238 000 тонн в день).

По данным источников Reuters, это составляет примерно четверть общей мощности нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Впечатленные заводы обеспечивали более 30% производства бензина в России и около 25% дизельного топлива. Среди объектов, подвергшихся ударам, оказались ключевые предприятия в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Рязани и Киришах.

В частности, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ "Кириши" (мощностью 20 млн. тонн в год) полностью закрыт еще с 5 мая. Другой гигант — "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) мощностью 17 млн тонн — попал под удар сегодня, 20 мая. Пока неизвестно, способно ли предприятие поддерживать хотя бы частичную работу.

Министерство энергетики РФ отказалось комментировать ситуацию. В то же время, сообщения российских чиновников в соцсетях указывают на то, что Украина с начала года удвоила количество атак на энергетическую инфраструктуру врага.

Удары по НПЗ, трубопроводам и нефтехранилищам уже привели к снижению добычи нефти в России, которая является третьим по величине производителем в мире.

Это усугубляет финансовое давление на федеральный бюджет Кремля, где налоги на нефть и газ обеспечивают около четверти всех доходов.

Силы обороны Украины систематически наносят успешные удары по топливной инфраструктуре врага. В частности, 18 мая подразделения Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области, поставляющий горючее для армии российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, под ударом дронов оказалась нефтеперекачивающая станция окупантов, в результате чего на обоих объектах вспыхнули масштабные пожары.

