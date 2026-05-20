РФ потеряла 25% мощности нефтеперерабатывающей отрасли из-за атак украинских дронов

Практически все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России полностью остановили или значительно сократили производство топлива. Это произошло в результате масштабных атак украинских беспилотников.
Главные тезисы
- 25% мощности нефтеперерабатывающей отрасли России были потеряны из-за атак украинских дронов.
- Прекращение работы крупнейших заводов снизило производство нефти на 83 млн тонн в год.
- Атаки на энергетическую инфраструктуру РФ привели к пожарам и сокращению добычи нефти в стране.
Украинские дроны остановили работу 25% предприятий нефтегазовой отрасли РФ
Совокупная мощность российских предприятий, частично или полностью прекративших работу, превышает 83 миллиона метрических тонн в год (около 238 000 тонн в день).
По данным источников Reuters, это составляет примерно четверть общей мощности нефтеперерабатывающей отрасли РФ.
Впечатленные заводы обеспечивали более 30% производства бензина в России и около 25% дизельного топлива. Среди объектов, подвергшихся ударам, оказались ключевые предприятия в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Рязани и Киришах.
Министерство энергетики РФ отказалось комментировать ситуацию. В то же время, сообщения российских чиновников в соцсетях указывают на то, что Украина с начала года удвоила количество атак на энергетическую инфраструктуру врага.
Удары по НПЗ, трубопроводам и нефтехранилищам уже привели к снижению добычи нефти в России, которая является третьим по величине производителем в мире.
Это усугубляет финансовое давление на федеральный бюджет Кремля, где налоги на нефть и газ обеспечивают около четверти всех доходов.
Силы обороны Украины систематически наносят успешные удары по топливной инфраструктуре врага. В частности, 18 мая подразделения Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области, поставляющий горючее для армии российского диктатора Владимира Путина.
Кроме того, под ударом дронов оказалась нефтеперекачивающая станция окупантов, в результате чего на обоих объектах вспыхнули масштабные пожары.
