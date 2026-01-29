РФ втратила на війні проти України ще 830 окупантів і літак
РФ втратила на війні проти України ще 830 окупантів і літак

Генштаб ЗСУ
літак
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 29 січня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 237 400 осіб, з них 830 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати Росії у війні проти України перевищили 1,24 млн осіб.
  • У останню добу РФ втратила 830 окупантів та один літак у бойових діях на території України.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 613 (+4),

  • бойових броньованих машин — 23 965 (+7),

  • артилерійських систем — 36 733 (+20),

  • РСЗВ — 1 629 (+0),

  • засобів ППО — 1 288 (+2),

  • літаків — 435 (+1),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 118 679 (+955),

  • крилатих ракет — 4 205 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 76 190 (+88),

  • спеціальної техніки — 4 053 (+0).

