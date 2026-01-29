РФ втратила на війні проти України ще 830 окупантів і літак

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 29 січня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 237 400 осіб, з них 830 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати Росії у війні проти України перевищили 1,24 млн осіб.
- У останню добу РФ втратила 830 окупантів та один літак у бойових діях на території України.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 613 (+4),
бойових броньованих машин — 23 965 (+7),
артилерійських систем — 36 733 (+20),
РСЗВ — 1 629 (+0),
засобів ППО — 1 288 (+2),
літаків — 435 (+1),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 118 679 (+955),
крилатих ракет — 4 205 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 76 190 (+88),
спеціальної техніки — 4 053 (+0).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-