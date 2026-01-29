РФ потеряла на войне против Украины еще 830 оккупантов и самолет

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 29 января 2026 на войне против Украины составляют около 1 237 400 человек, из них 830 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск на войне против Украины превысили 1,24 млн человек.
- За последние сутки РФ потеряла 830 оккупантов и один самолет на территории Украины.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 613 (+4),
боевых бронированных машин — 23 965 (+7),
артиллерийских систем — 36 733 (+20),
РСЗО — 1 629 (+0),
средств ПВО — 1 288 (+2),
самолетов — 435 (+1),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 118 679 (+955),
крылатых ракет — 4 205 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 76 190 (+88),
специальной техники — 4053 (+0).
