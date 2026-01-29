РФ потеряла на войне против Украины еще 830 оккупантов и самолет
РФ потеряла на войне против Украины еще 830 оккупантов и самолет

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 29 января 2026 на войне против Украины составляют около 1 237 400 человек, из них 830 человек - за минувшие сутки.

  • Общие боевые потери российских войск на войне против Украины превысили 1,24 млн человек.
  • За последние сутки РФ потеряла 830 оккупантов и один самолет на территории Украины.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 613 (+4),

  • боевых бронированных машин — 23 965 (+7),

  • артиллерийских систем — 36 733 (+20),

  • РСЗО — 1 629 (+0),

  • средств ПВО — 1 288 (+2),

  • самолетов — 435 (+1),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 118 679 (+955),

  • крылатых ракет — 4 205 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 76 190 (+88),

  • специальной техники — 4053 (+0).

