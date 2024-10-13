РФ запустила по Україні близько 900 авіабомб та понад 40 ракет за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні близько 900 КАБів і понад 400 дронів. Також російська армія запустила близько 40 ракет.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Лише за цей тиждень росіяни застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів. Володимир Зеленський Президент України

Президент України вкотре закликав партнерів надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності та забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам.

Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці.Треба не втратити час — треба дати необхідний сигнал рішучості. Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор.Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень, — закликав Зеленський. Поширити

Сили ППО збили 31 ворожий "шахед" під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 13 жовтня ворог задав удару:

по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області — РФ та ТОТ Криму

двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл

68-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел — РФ.)

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

У Повітряних силах зазначили, що 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.