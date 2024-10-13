РФ запустила по Україні близько 900 авіабомб та понад 40 ракет за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ запустила по Україні близько 900 авіабомб та понад 40 ракет за останній тиждень

Володимир Зеленський
РФ запустила по Україні близько 900 авіабомб та понад 40 ракет за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні близько 900 КАБів і понад 400  дронів. Також російська армія запустила близько 40 ракет.

Головні тези:

  • Російська армія запустила близько 900 авіабомб та понад 40 ракет по українських територіях протягом останнього тижня.
  • Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів надати країні необхідну допомогу в обороні від російської агресії.
  • Сили ППО збили 31 безпілотника та успішно відбили атаку РФ на кілька областей України, включаючи Київську, Полтавську і Чернігівську.
  • Інформація про втрачені російські безпілотники уточнюється, проте загалом зафіксовано втрату 36 БпЛА і імовірно активну протидію РЕБ.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Лише за цей тиждень росіяни застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України вкотре закликав партнерів надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності та забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам.

Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці.Треба не втратити час — треба дати необхідний сигнал рішучості.  Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор.Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень, — закликав Зеленський.

Сили ППО збили 31 ворожий "шахед" під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 13 жовтня ворог задав удару:

  • по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області — РФ та ТОТ Криму

  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл

  • 68-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел — РФ.)

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

У Повітряних силах зазначили, що 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Один БпЛА — в повітрі. Наразі бойова робота триває.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ запустила по Україні понад 300 "шахедів" та 900 авіабомб за останній тиждень
Володимир Зеленський
РФ запустила по Україні понад 300 "шахедів" та 900 авіабомб за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили 1300 солдатів РФ та дві системи ППО за добу
Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили 1300 солдатів РФ та дві системи ППО за добу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 31 ворожий "шахед" під час атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 31 ворожий "шахед" під час атаки РФ на Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?