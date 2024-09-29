РФ запустила по Україні понад 300 "шахедів" та 900 авіабомб за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ запустила по Україні понад 300 "шахедів" та 900 авіабомб за останній тиждень

Володимир Зеленський
РФ запустила по Україні понад 300 "шахедів" та 900 авіабомб за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні майже 900 КАБів і понад 300  дронів. Також російська армія запустила близько 40 ракет.

Головні тези:

  • РФ використала понад 300 “шахедів” та 900 авіабомб на території України за останній тиждень.
  • Президент України Володимир Зеленський закликає світ об'єднатися в підтримці України та тиску на Росію.
  • Сили протиповітряної оборони збили 15 “шахедів” під час атаки РФ на Україну, що сталося 29 вересня.
  • Сили ППО знищили 15 безпілотників в районах пусків у Єйську, Курську та мису Чауда в окупованому Криму.
  • Внаслідок ударів були пошкоджені будинки та міська інфраструктура, поранені 13 людей, а двох вдалося врятувати з-під завалів.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "Шахедів" і понад 40 ракет.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу — єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну, — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України також відреагував на обстріл РФ Запоріжжя.

Російський удар по Запоріжжю сьогодні — авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці, — розповів Зеленський.

За даними глави держави, загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.

Сили ППО збили 15 "шахедів" під час атаки РФ на Україну 29 вересня

Як зазначають військові, противник випустив по Україні 22 ударних дрони. Райони пусків: Єйськ, Курськ та мис Чауда в окупованому Криму.

Сили протиповітряної оборони знищили 15 безпілотників. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

ППО працювала у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Суми ― зросла кількість загиблих
Володимир Зеленський
Суми
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 15 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 15 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок масованої атаки РФ
ДСНС України
У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок масованої атаки РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?