РФ запустила по Україні понад 300 "шахедів" та 900 авіабомб за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні майже 900 КАБів і понад 300 дронів. Також російська армія запустила близько 40 ракет.
Головні тези:
- РФ використала понад 300 “шахедів” та 900 авіабомб на території України за останній тиждень.
- Президент України Володимир Зеленський закликає світ об'єднатися в підтримці України та тиску на Росію.
- Сили протиповітряної оборони збили 15 “шахедів” під час атаки РФ на Україну, що сталося 29 вересня.
- Сили ППО знищили 15 безпілотників в районах пусків у Єйську, Курську та мису Чауда в окупованому Криму.
- Внаслідок ударів були пошкоджені будинки та міська інфраструктура, поранені 13 людей, а двох вдалося врятувати з-під завалів.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Президент України також відреагував на обстріл РФ Запоріжжя.
За даними глави держави, загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.
Сили ППО збили 15 "шахедів" під час атаки РФ на Україну 29 вересня
Як зазначають військові, противник випустив по Україні 22 ударних дрони. Райони пусків: Єйськ, Курськ та мис Чауда в окупованому Криму.
Сили протиповітряної оборони знищили 15 безпілотників. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків.
ППО працювала у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.
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