РФ запустила по Украине более 300 "шахедов" и 900 авиабомб за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине почти 900 КАБов и более 300 дронов. Также русская армия запустила около 40 ракет.
Главные тезисы
- Русская армия выпустила за неделю около 900 авиабомб и более 300 дронов по Украине.
- Президент Украины призывает к единству мира и поддержке страны в противостоянии с Россией.
- Силы ПВО Украины сбили 15 “шахедов” во время атаки РФ, а также уничтожили 15 беспилотников оборонительными мерами.
- Президент Зеленский сообщил о повреждениях инфраструктуры и обычных жилых домов в результате российских авиаударов.
- Российская армия продолжает вести активные боевые действия на территории Украины, вызывая волну насилия и разрушений.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину за неделю
Президент Украины также отреагировал на обстрел РФ Запорожья.
По данным главы государства, в общей сложности были ранены 13 человек, двое удалось спасти из-под завалов.
Силы ПВО сбили 15 "шахедов" во время атаки РФ на Украину 29 сентября
Как отмечают военные, противник выпустил по Украине 22 ударных дрона. Районы пусков: Ейск, Курск и мыс Чауда в оккупированном Крыму.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников. В результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локационно потеряно, предварительно без последствий.
ПВО работала в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.
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