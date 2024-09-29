РФ запустила по Украине более 300 "шахедов" и 900 авиабомб за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ запустила по Украине более 300 "шахедов" и 900 авиабомб за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ запустила по Украине более 300 "шахедов" и 900 авиабомб за последнюю неделю
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За последнюю неделю РФ применила по Украине почти 900 КАБов и более 300 дронов. Также русская армия запустила около 40 ракет.

Главные тезисы

  • Русская армия выпустила за неделю около 900 авиабомб и более 300 дронов по Украине.
  • Президент Украины призывает к единству мира и поддержке страны в противостоянии с Россией.
  • Силы ПВО Украины сбили 15 “шахедов” во время атаки РФ, а также уничтожили 15 беспилотников оборонительными мерами.
  • Президент Зеленский сообщил о повреждениях инфраструктуры и обычных жилых домов в результате российских авиаударов.
  • Российская армия продолжает вести активные боевые действия на территории Украины, вызывая волну насилия и разрушений.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину за неделю

Всего только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира — единством в поддержке Украины и единством давления на Россию за войну, — отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины также отреагировал на обстрел РФ Запорожья.

Российский удар по Запорожью сегодня — авиабомбы. Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги, — рассказал Зеленский.

По данным главы государства, в общей сложности были ранены 13 человек, двое удалось спасти из-под завалов.

Силы ПВО сбили 15 "шахедов" во время атаки РФ на Украину 29 сентября

Как отмечают военные, противник выпустил по Украине 22 ударных дрона. Районы пусков: Ейск, Курск и мыс Чауда в оккупированном Крыму.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников. В результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локационно потеряно, предварительно без последствий.

ПВО работала в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

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