РФ запустила по Украине около 900 авиабомб и более 40 ракет за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине около 900 КАБов и более 400 дронов. Также русская армия запустила около 40 ракет.
Главные тезисы
- РФ применила против Украины около 900 управляемых авиационных бомб и более 40 ракет за последнюю неделю.
- Владимир Зеленский вызвал на помощь союзников для обеспечения безопасности Украины и поддержки в борьбе против российской агрессии.
- Силы ПВО Украины сбили 31 вражеский БПЛА в ходе атак РФ. На момент атаки России уничтожили два баллистических ракетных снаряда и несколько управляемых ракет.
- Российская армия нанесла удары по разным областям Украины, вызывая ответные действия сил обороны.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю
Президент Украины призвал партнеров предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности и обеспечить своевременную поставку оборонной помощи нашим воинам.
Силы ПВО сбили 31 вражеский "шахед" во время атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 13 октября враг нанес удар:
по Полтавщине и Одесщине двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области — РФ и ТОТ Крыма
двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл.
68 ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел — РФ.)
К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.
В Воздушных силах отметили, что 36 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.
Один БпЛА — в воздухе. Боевая работа продолжается.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-