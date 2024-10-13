РФ запустила по Украине около 900 авиабомб и более 40 ракет за последнюю неделю

Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку. Надо не потерять время — нужно дать необходимый сигнал решимости. Максимально работаем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор. Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину через неделю, — призвал Зеленский.