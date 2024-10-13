РФ запустила по Украине около 900 авиабомб и более 40 ракет за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ запустила по Украине около 900 авиабомб и более 40 ракет за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ запустила по Украине около 900 авиабомб и более 40 ракет за последнюю неделю
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За последнюю неделю РФ применила по Украине около 900 КАБов и более 400 дронов. Также русская армия запустила около 40 ракет.

Главные тезисы

  • РФ применила против Украины около 900 управляемых авиационных бомб и более 40 ракет за последнюю неделю.
  • Владимир Зеленский вызвал на помощь союзников для обеспечения безопасности Украины и поддержки в борьбе против российской агрессии.
  • Силы ПВО Украины сбили 31 вражеский БПЛА в ходе атак РФ. На момент атаки России уничтожили два баллистических ракетных снаряда и несколько управляемых ракет.
  • Российская армия нанесла удары по разным областям Украины, вызывая ответные действия сил обороны.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Только за эту неделю россияне применили против Украины около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов разных типов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины призвал партнеров предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности и обеспечить своевременную поставку оборонной помощи нашим воинам.

Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку. Надо не потерять время — нужно дать необходимый сигнал решимости. Максимально работаем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор. Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину через неделю, — призвал Зеленский.

Силы ПВО сбили 31 вражеский "шахед" во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 13 октября враг нанес удар:

  • по Полтавщине и Одесщине двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области — РФ и ТОТ Крыма

  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл.

  • 68 ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел — РФ.)

К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

В Воздушных силах отметили, что 36 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Один БпЛА — в воздухе. Боевая работа продолжается.

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