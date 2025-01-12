РФ запустила по Україні понад 700 авіабомб та 600 дронів за останній тиждень

Росія продовжує інтенсивні обстріли України. Лише за останній тиждень окупанти застосували майже 700 авіабомб і понад 600 ударних дронів.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за тиждень Росія здійснила майже 700 авіаударів за допомогою авіабомб і випустила понад 600 ударних дронів по території України.

Володимир Зеленський підкреслив важливість реалізації раніше ухвалених домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони України.

Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також домовленості, досягнуті на зустрічах у форматі “Рамштайн”, досі не повністю реалізовані. Це має бути пріоритетом. Володимир Зеленський Президент України

Україна веде переговори з партнерами, зокрема зі США, щодо отримання ліцензій на виробництво систем ППО та ракет. Зеленський висловив упевненість, що це можливо.

Це не лише посилить наші оборонні можливості, але й створить умови для тривалого миру. Росію неможливо зупинити лише словами — її можна примусити до миру, і для цього потрібна достатня кількість та якість ППО, — додав президент. Поширити

Повітряні сили збили 60 дронів під час нової атаки РФ на Україну

Противник застосував 94 ударні безпілотники типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів. Напад відбувався із напрямків Міллерово, Орла, Брянська та Курська. Атака тривала з вечора 11 січня (18:00) до ранку 12 січня.

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація; зенітні ракетні війська; підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 було підтверджено збиття 60 ударних дронів типу "Shahed" та інших безпілотників.

Протиповітряна оборона працювала в наступних областях Полтавська; Сумська; Харківська; Черкаська; Чернігівська; Київська; Запорізька; Кіровоградська; Житомирська; Хмельницька та Донецька.

Крім того, 34 ворожі безпілотники-імітатори втратили зв’язок із локацією.