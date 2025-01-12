РФ запустила по Україні понад 700 авіабомб та 600 дронів за останній тиждень

Росія продовжує інтенсивні обстріли України. Лише за останній тиждень окупанти застосували майже 700 авіабомб і понад 600 ударних дронів.
Головні тези:
- Росія випустила понад 700 авіабомб та 600 дронів на Україну за останній тиждень.
- Президент Зеленський закликав до посилення протиповітряної оборони України від інтенсивних обстрілів.
- Україна веде перемовини зі своїми партнерами, зокрема зі США, про отримання ліцензій на виробництво систем ППО та ракет для посилення обороноздатності.
- 60 ударних дронів було відбито українською протиповітряною обороною під час нової атаки РФ.
- Протиповітряна оборона працювала в різних областях України, забезпечуючи відбиття ворожих атак.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за тиждень Росія здійснила майже 700 авіаударів за допомогою авіабомб і випустила понад 600 ударних дронів по території України.
Володимир Зеленський підкреслив важливість реалізації раніше ухвалених домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони України.
Україна веде переговори з партнерами, зокрема зі США, щодо отримання ліцензій на виробництво систем ППО та ракет. Зеленський висловив упевненість, що це можливо.
Повітряні сили збили 60 дронів під час нової атаки РФ на Україну
Противник застосував 94 ударні безпілотники типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів. Напад відбувався із напрямків Міллерово, Орла, Брянська та Курська. Атака тривала з вечора 11 січня (18:00) до ранку 12 січня.
Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація; зенітні ракетні війська; підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9:00 було підтверджено збиття 60 ударних дронів типу "Shahed" та інших безпілотників.
Протиповітряна оборона працювала в наступних областях Полтавська; Сумська; Харківська; Черкаська; Чернігівська; Київська; Запорізька; Кіровоградська; Житомирська; Хмельницька та Донецька.
Крім того, 34 ворожі безпілотники-імітатори втратили зв’язок із локацією.
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