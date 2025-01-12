РФ запустила по Украине более 700 авиабомб и 600 дронов за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ запустила по Украине более 700 авиабомб и 600 дронов за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ запустила по Украине более 700 авиабомб и 600 дронов за последнюю неделю
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Россия продолжает интенсивные обстрелы Украины. Только за последнюю неделю оккупанты применили почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов.

Главные тезисы

  • Россия выпустила более 700 авиабомб и 600 дронов в Украине за последнюю неделю.
  • Президент Зеленский призвал к усилению противовоздушной обороны Украины от интенсивных обстрелов.
  • Украина ведет переговоры со своими партнерами, в том числе США, о получении лицензий на производство систем ПВО и ракет для усиления обороноспособности.
  • 60 ударных дронов были отражены украинской противовоздушной обороной во время новой атаки РФ.
  • Противовоздушная оборона работала в разных областях Украины, обеспечивая отражение вражеских атак.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за неделю Россия совершила почти 700 авиаударов с помощью авиабомб и выпустила более 600 ударных дронов по территории Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул важность реализации ранее принятых договоренностей по усилению противовоздушной обороны Украины.

Решения саммита НАТО в Вашингтоне, а также договоренности, достигнутые на встречах в формате Рамштайн, до сих пор не полностью реализованы. Это должно быть приоритетом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украина ведет переговоры с партнерами, в том числе с США, о получении лицензий на производство систем ПВО и ракет. Зеленский выразил уверенность, что это возможно.

Это не только усугубит наши оборонные возможности, но и создаст условия для длительного мира. Россию невозможно остановить только словами — ее можно принудить к миру, и для этого нужно достаточное количество и качество ПВО, — добавил президент.

Воздушные силы сбили 60 дронов во время новой атаки РФ на Украину

Противник применил 94 ударных беспилотника типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов.

Отражение воздушной атаки обеспечивали авиация; зенитные ракетные войска; подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ); мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 было подтверждено сбивание 60 ударных дронов типа Shahed и других беспилотников.

Противовоздушная оборона работала в следующих областях Полтавской; Сумская; Харьковская; Черкасская; Черниговская; Киевская; Запорожская; Кировоградская; Житомирская; Хмельницкая и Донецкая.

Кроме того, 34 вражеских беспилотника-имитатора потеряли связь с локацией.

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