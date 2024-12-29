РФ запустила по Україні понад 700 авіабомб за останній тиждень

Росія продовжує інтенсивні обстріли України. Лише за останній тиждень окупанти здійснили понад 700 атак із використанням бомб, дронів і ракет.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Президент Володимир Зеленський зазначив, що українські міста та громади перебувають під постійними ударами. Навіть у різдвяну ніч Росія влаштувала масштабну повітряну атаку.

За цей тиждень Росія застосувала понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави підкреслив, що такі терористичні дії можна зупинити лише об’єднаними зусиллями.

Я щиро вдячний нашим захисникам і захисницям, які щодня рятують життя українців, а також міжнародним партнерам, які розуміють важливість оперативного постачання засобів протиповітряної оборони. Це не лише рятує життя, а й наближає справедливий мир, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Сили ППО збили 9 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, противник випустив шість зенітних керованих ракет С-300/С-400 із території Бєлгородської області по Курській та Сумській областях.

Крім того, окупанти атакували 10 дронами-камікадзе типу "Shahed" та іншими безпілотниками, запущеними з тимчасово окупованого Криму.

Підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи успішно збили 9 ударних дронів, серед яких "Shahed" та інші моделі.