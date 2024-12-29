РФ запустила по Україні понад 700 авіабомб за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ запустила по Україні понад 700 авіабомб за останній тиждень

Володимир Зеленський
РФ запустила по Україні понад 700 авіабомб за останній тиждень
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Росія продовжує інтенсивні обстріли України. Лише за останній тиждень окупанти здійснили понад 700 атак із використанням бомб, дронів і ракет.

Головні тези:

  • За останній тиждень Росія здійснила понад 700 атак з використанням авіабомб, дронів і ракет у напрямку України.
  • Президент України підкреслив важливість об'єднаних зусиль для зупинення терористичних дій Росії на сході країни.
  • Загалом, противник випустив 6 керованих ракет С-300/С-400 та 10 дронів-камікадзе, з яких 9 були успішно збиті українськими силами ППО.
  • Міжнародні партнери визначили важливість оперативного постачання засобів протиповітряної оборони для України у боротьбі з окупантами.
  • Ситуація на сході країни залишається напруженою, проте українські військові продовжують віддавати гідне опір і захищати територіальну цілісність України.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Президент Володимир Зеленський зазначив, що українські міста та громади перебувають під постійними ударами. Навіть у різдвяну ніч Росія влаштувала масштабну повітряну атаку.

За цей тиждень Росія застосувала понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави підкреслив, що такі терористичні дії можна зупинити лише об’єднаними зусиллями.

Я щиро вдячний нашим захисникам і захисницям, які щодня рятують життя українців, а також міжнародним партнерам, які розуміють важливість оперативного постачання засобів протиповітряної оборони. Це не лише рятує життя, а й наближає справедливий мир, — наголосив Володимир Зеленський.

Сили ППО збили 9 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, противник випустив шість зенітних керованих ракет С-300/С-400 із території Бєлгородської області по Курській та Сумській областях.

Крім того, окупанти атакували 10 дронами-камікадзе типу "Shahed" та іншими безпілотниками, запущеними з тимчасово окупованого Криму.

Підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи успішно збили 9 ударних дронів, серед яких "Shahed" та інші моделі.

Усі були знищені в небі над Миколаївською областю.

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