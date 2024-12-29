РФ запустила по Україні понад 700 авіабомб за останній тиждень

Росія продовжує інтенсивні обстріли України. Лише за останній тиждень окупанти здійснили понад 700 атак із використанням бомб, дронів і ракет.
Головні тези:
- За останній тиждень Росія здійснила понад 700 атак з використанням авіабомб, дронів і ракет у напрямку України.
- Президент України підкреслив важливість об'єднаних зусиль для зупинення терористичних дій Росії на сході країни.
- Загалом, противник випустив 6 керованих ракет С-300/С-400 та 10 дронів-камікадзе, з яких 9 були успішно збиті українськими силами ППО.
- Міжнародні партнери визначили важливість оперативного постачання засобів протиповітряної оборони для України у боротьбі з окупантами.
- Ситуація на сході країни залишається напруженою, проте українські військові продовжують віддавати гідне опір і захищати територіальну цілісність України.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Президент Володимир Зеленський зазначив, що українські міста та громади перебувають під постійними ударами. Навіть у різдвяну ніч Росія влаштувала масштабну повітряну атаку.
Глава держави підкреслив, що такі терористичні дії можна зупинити лише об’єднаними зусиллями.
Сили ППО збили 9 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, противник випустив шість зенітних керованих ракет С-300/С-400 із території Бєлгородської області по Курській та Сумській областях.
Крім того, окупанти атакували 10 дронами-камікадзе типу "Shahed" та іншими безпілотниками, запущеними з тимчасово окупованого Криму.
Підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи успішно збили 9 ударних дронів, серед яких "Shahed" та інші моделі.
Усі були знищені в небі над Миколаївською областю.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-