Російські окупанти дроном атакували будинок у Часовому Ярі — загинуло двоє людей

Двоє людей загинули і ще двоє були поранені у результаті удару FPV-дрона російських загарбників по багатоповерховому будинку у Часовому Яру Донецької області 26 грудня.
Головні тези:
- Російські окупанти вдарили по житловій забудові у Часів Ярі за допомогою FPV-дрона.
- У результаті атаки загинули двоє чоловіків віком 60 і 64 роки, а ще двоє отримали поранення.
- Донецька обласна прокуратура проводить слідство у справі про атаку та надає подробиці щодо цієї трагічної події.
Окупанти ударили дроном по Часовому Яру
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Внаслідок атаки отримали несумісні з життям тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків 60 і 64 років.
Російські окупанти вкотре обстріляли Часів Яр
Про новий воєнний злочин армії РФ повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку, — йдеться в офіційній заяві.
Окрім того, Вадим Філашкін уточнив, що жертвами російського обстрілу стали чоловіки віком від 24 до 38 років.
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