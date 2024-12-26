Російські окупанти дроном атакували будинок у Часовому Ярі — загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти дроном атакували будинок у Часовому Ярі — загинуло двоє людей

Прокуратура Донецької області
Часів Яр
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Двоє людей загинули і ще двоє були поранені у результаті удару FPV-дрона російських загарбників по багатоповерховому будинку у Часовому Яру Донецької області 26 грудня.

Головні тези:

  • Російські окупанти вдарили по житловій забудові у Часів Ярі за допомогою FPV-дрона.
  • У результаті атаки загинули двоє чоловіків віком 60 і 64 роки, а ще двоє отримали поранення.
  • Донецька обласна прокуратура проводить слідство у справі про атаку та надає подробиці щодо цієї трагічної події.

Окупанти ударили дроном по Часовому Яру

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

26 грудня 2024 року окупаційні війська завдали удару по м. Часів Яр за допомогою FPV-дрону. В зоні ураження опинилась житлова забудова.

Внаслідок атаки отримали несумісні з життям тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків 60 і 64 років.

Також були травмовані двоє 27 й 55-річних містян. У них діагностовано поранення кінцівок. Одного з постраждалих ушпиталено.

Російські окупанти вкотре обстріляли Часів Яр

Про новий воєнний злочин армії РФ повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, Вадим Філашкін уточнив, що жертвами російського обстрілу стали чоловіки віком від 24 до 38 років.

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