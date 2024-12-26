Російські окупанти дроном атакували будинок у Часовому Ярі — загинуло двоє людей

Двоє людей загинули і ще двоє були поранені у результаті удару FPV-дрона російських загарбників по багатоповерховому будинку у Часовому Яру Донецької області 26 грудня.

Окупанти ударили дроном по Часовому Яру

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

26 грудня 2024 року окупаційні війська завдали удару по м. Часів Яр за допомогою FPV-дрону. В зоні ураження опинилась житлова забудова. Поширити

Внаслідок атаки отримали несумісні з життям тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків 60 і 64 років.

Також були травмовані двоє 27 й 55-річних містян. У них діагностовано поранення кінцівок. Одного з постраждалих ушпиталено. Поширити

Російські окупанти вкотре обстріляли Часів Яр

Про новий воєнний злочин армії РФ повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, Вадим Філашкін уточнив, що жертвами російського обстрілу стали чоловіки віком від 24 до 38 років.