Российские оккупанты дроном атаковали дом в Часовом Яру — погибли два человека

Два человека погибли и еще двое были ранены в результате удара FPV-дрона российских захватчиков по многоэтажному зданию в Часовом Яру Донецкой области 26 декабря.
Главные тезисы
- Удар FPV-дрона РФ привел к гибели двух мужчин и ранению еще двоих в возрасте от 27 до 64 лет.
- Донецкая областная прокуратура начала следствие по этому военному преступлению, чтобы выяснить обстоятельства и наказать виновных.
Оккупанты ударили дроном по Часовому Яру
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
В результате атаки получили несовместимые с жизнью телесные повреждения получили двое мужчин 60 и 64 лет.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Часов Яр
О новом военном преступлении армии РФ сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По меньшей мере, 5 человек погибли в результате обстрела Часового Яра. Россияне обстреляли город сегодня утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку, говорится в официальном заявлении.
Кроме того, Вадим Филашкин уточнил, что жертвами российского обстрела стали мужчины от 24 до 38 лет.
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