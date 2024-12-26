Российские оккупанты дроном атаковали дом в Часовом Яру — погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты дроном атаковали дом в Часовом Яру — погибли два человека

Прокуратура Донецкой области
Часов Яр
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Два человека погибли и еще двое были ранены в результате удара FPV-дрона российских захватчиков по многоэтажному зданию в Часовом Яру Донецкой области 26 декабря.

Главные тезисы

  • Удар FPV-дрона РФ привел к гибели двух мужчин и ранению еще двоих в возрасте от 27 до 64 лет.
  • Донецкая областная прокуратура начала следствие по этому военному преступлению, чтобы выяснить обстоятельства и наказать виновных.

Оккупанты ударили дроном по Часовому Яру

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

26 декабря 2024 года оккупационные войска нанесли удар по г. Часов Яр с помощью FPV-дрона. В зоне поражения оказалась жилая застройка.

В результате атаки получили несовместимые с жизнью телесные повреждения получили двое мужчин 60 и 64 лет.

Также были травмированы два 27 и 55-летних горожан. У них диагностировано ранение конечностей. Один из пострадавших госпитализирован.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Часов Яр

О новом военном преступлении армии РФ сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 5 человек погибли в результате обстрела Часового Яра. Россияне обстреляли город сегодня утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку, говорится в официальном заявлении.

Кроме того, Вадим Филашкин уточнил, что жертвами российского обстрела стали мужчины от 24 до 38 лет.

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