Российские оккупанты дроном атаковали дом в Часовом Яру — погибли два человека

Два человека погибли и еще двое были ранены в результате удара FPV-дрона российских захватчиков по многоэтажному зданию в Часовом Яру Донецкой области 26 декабря.

Оккупанты ударили дроном по Часовому Яру

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

26 декабря 2024 года оккупационные войска нанесли удар по г. Часов Яр с помощью FPV-дрона. В зоне поражения оказалась жилая застройка. Поделиться

В результате атаки получили несовместимые с жизнью телесные повреждения получили двое мужчин 60 и 64 лет.

Также были травмированы два 27 и 55-летних горожан. У них диагностировано ранение конечностей. Один из пострадавших госпитализирован. Поделиться

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Часов Яр

О новом военном преступлении армии РФ сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 5 человек погибли в результате обстрела Часового Яра. Россияне обстреляли город сегодня утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку, говорится в официальном заявлении.

Кроме того, Вадим Филашкин уточнил, что жертвами российского обстрела стали мужчины от 24 до 38 лет.