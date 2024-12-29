РФ запустила по Украине более 700 авиабомб за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ запустила по Украине более 700 авиабомб за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ запустила по Украине более 700 авиабомб за последнюю неделю
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Россия продолжает интенсивные обстрелы Украины. Только за последнюю неделю оккупанты совершили более 700 атак с использованием бомб, дронов и ракет.

Главные тезисы

  • За последнюю неделю Россия совершила более 700 атак с использованием авиабомб, дронов и ракет в направлении Украины.
  • Президент Украины подчеркнул важность объединенных усилий для остановки террористических действий России на востоке страны.
  • В целом противник выпустил 6 управляемых ракет С-300/С-400 и 10 дронов-камикадзе, из которых 9 были успешно сбиты украинскими силами ПВО.
  • Международные партнеры определили важность оперативной поставки средств противовоздушной обороны для Украины в борьбе с оккупантами.
  • Ситуация на востоке страны остается напряженной, однако украинские военные продолжают сопротивляться и защищать территориальную целостность Украины.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину за неделю

Президент Владимир Зеленский отметил, что украинские города и общины находятся под постоянными ударами. Даже в рождественскую ночь Россия устроила масштабную воздушную атаку.

За эту неделю Россия применила более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет разных типов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства подчеркнул, что подобные террористические действия можно остановить только объединенными усилиями.

Я искренне благодарен нашим защитникам и защитницам, ежедневно спасающим жизнь украинцев, а также международным партнерам, которые понимают важность оперативной поставки средств противовоздушной обороны. Это не только спасает жизнь, но и приближает справедливый мир, подчеркнул Владимир Зеленский.

Силы ПВО сбили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, противник выпустил шесть управляемых зенитных ракет С-300/С-400 с территории Белгородской области по Курской и Сумской областях.

Кроме того, оккупанты атаковали 10 дронами-камикадзе типа "Shahed" и другими беспилотниками, запущенными из временно оккупированного Крыма.

Подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы успешно сбили 9 ударных дронов, среди которых "Shahed" и другие модели.

Все были уничтожены в небе над Николаевской областью.

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