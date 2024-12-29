РФ запустила по Украине более 700 авиабомб за последнюю неделю

Россия продолжает интенсивные обстрелы Украины. Только за последнюю неделю оккупанты совершили более 700 атак с использованием бомб, дронов и ракет.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину за неделю

Президент Владимир Зеленский отметил, что украинские города и общины находятся под постоянными ударами. Даже в рождественскую ночь Россия устроила масштабную воздушную атаку.

За эту неделю Россия применила более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет разных типов. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства подчеркнул, что подобные террористические действия можно остановить только объединенными усилиями.

Я искренне благодарен нашим защитникам и защитницам, ежедневно спасающим жизнь украинцев, а также международным партнерам, которые понимают важность оперативной поставки средств противовоздушной обороны. Это не только спасает жизнь, но и приближает справедливый мир, подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Силы ПВО сбили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, противник выпустил шесть управляемых зенитных ракет С-300/С-400 с территории Белгородской области по Курской и Сумской областях.

Кроме того, оккупанты атаковали 10 дронами-камикадзе типа "Shahed" и другими беспилотниками, запущенными из временно оккупированного Крыма.

Подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы успешно сбили 9 ударных дронов, среди которых "Shahed" и другие модели.