РФ запустила по Украине более 700 авиабомб за последнюю неделю

Россия продолжает интенсивные обстрелы Украины. Только за последнюю неделю оккупанты совершили более 700 атак с использованием бомб, дронов и ракет.
Главные тезисы
- За последнюю неделю Россия совершила более 700 атак с использованием авиабомб, дронов и ракет в направлении Украины.
- Президент Украины подчеркнул важность объединенных усилий для остановки террористических действий России на востоке страны.
- В целом противник выпустил 6 управляемых ракет С-300/С-400 и 10 дронов-камикадзе, из которых 9 были успешно сбиты украинскими силами ПВО.
- Международные партнеры определили важность оперативной поставки средств противовоздушной обороны для Украины в борьбе с оккупантами.
- Ситуация на востоке страны остается напряженной, однако украинские военные продолжают сопротивляться и защищать территориальную целостность Украины.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину за неделю
Президент Владимир Зеленский отметил, что украинские города и общины находятся под постоянными ударами. Даже в рождественскую ночь Россия устроила масштабную воздушную атаку.
Глава государства подчеркнул, что подобные террористические действия можно остановить только объединенными усилиями.
Силы ПВО сбили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, противник выпустил шесть управляемых зенитных ракет С-300/С-400 с территории Белгородской области по Курской и Сумской областях.
Кроме того, оккупанты атаковали 10 дронами-камикадзе типа "Shahed" и другими беспилотниками, запущенными из временно оккупированного Крыма.
Подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы успешно сбили 9 ударных дронов, среди которых "Shahed" и другие модели.
Все были уничтожены в небе над Николаевской областью.
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