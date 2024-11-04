РФ завдала авіаудару по Харкову — постраждало 14 людей

Російські війська ввечері 4 листопада завдали удару КАБами по Харкову. Внаслідок обстрілу відомо постраждало 14 людей.
Головні тези:
- Російські війська знову обстріляли Харків, в результаті чого постраждало 14 людей.
- Внаслідок авіаудару по Харкову пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту.
- У результаті атаки РФ загинув поліцейський та було поранено ще 46 осіб, серед яких четверо поліцейських.
- Серед постраждалих також є дев'ятеро цивільних осіб. Під час агресії було поранено 30 працівників поліції та одного рятувальника.
- У результаті ракетного удару РФ у Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Йому було лише 43 роки.
Росія вкотре обстріляла Харків
Мер Харкова Ігор Терехов о 22:28 повідомив, що в Харкові знову лунають звуки вибухів.
Згодом він заявив, що один з ударів прийшовся у район щільної житлової забудови.
Потім мер повідомив про трьох поранених внаслідок останнього обстрілу міста. Один з прильотів прийшовся у Шевченківському районі.
Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.
О 23:55 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.
Вже вночі 4 листопада у поліції Харківщини повідомили про 14 постраждалих внаслідок авіаудару, серед яких четверо поліцейських.
Що відомо про удар РФ по поліцейських у Харкові
Увечері 1 листопада Росія завдала удару по місцю дислокації поліцейських у Харкові. Згідно з останніми даними, загинув поліцейський, ще 46 осіб були поранені.
Як стверджують правоохоронці, російські окупанти вдарили двома ракетами.
Як вдалося встановити, ворог застосував ракети С-400.
Ще однією жертвою російського терору став полковник поліції Андрій Матвієнко
Окрім того, наголошується, що ще 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних отримали поранення внаслідок ворожого удару.
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