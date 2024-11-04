РФ завдала авіаудару по Харкову — постраждало 14 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ завдала авіаудару по Харкову — постраждало 14 людей

Ігор Терехов
РФ завдала авіаудару по Харкову — постраждало 14 людей
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Російські війська ввечері 4 листопада завдали удару КАБами по Харкову. Внаслідок обстрілу відомо постраждало 14 людей.

Головні тези:

  • Російські війська знову обстріляли Харків, в результаті чого постраждало 14 людей.
  • Внаслідок авіаудару по Харкову пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту.
  • У результаті атаки РФ загинув поліцейський та було поранено ще 46 осіб, серед яких четверо поліцейських.
  • Серед постраждалих також є дев'ятеро цивільних осіб. Під час агресії було поранено 30 працівників поліції та одного рятувальника.
  • У результаті ракетного удару РФ у Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Йому було лише 43 роки.

Росія вкотре обстріляла Харків

Мер Харкова Ігор Терехов о 22:28 повідомив, що в Харкові знову лунають звуки вибухів.

Згодом він заявив, що один з ударів прийшовся у район щільної житлової забудови.

Потім мер повідомив про трьох поранених внаслідок останнього обстрілу міста. Один з прильотів прийшовся у Шевченківському районі.

За наявною інформацією — влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією, пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

О 23:55 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.

Вже вночі 4 листопада у поліції Харківщини повідомили про 14 постраждалих внаслідок авіаудару, серед яких четверо поліцейських.

Що відомо про удар РФ по поліцейських у Харкові

Увечері 1 листопада Росія завдала удару по місцю дислокації поліцейських у Харкові. Згідно з останніми даними, загинув поліцейський, ще 46 осіб були поранені.

Як стверджують правоохоронці, російські окупанти вдарили двома ракетами.

Як вдалося встановити, ворог застосував ракети С-400.

Ще однією жертвою російського терору став полковник поліції Андрій Матвієнко

Заступник начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Матвієнко загинув від отримання тяжких осколкових та вибухових поранень через ворожий удар по місту, який стався 1 листопада близько 16:15. Йому було лише 43 роки. Схиляємо голову у скорботі. Вічна пам'ять Герою!

Окрім того, наголошується, що ще 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних отримали поранення внаслідок ворожого удару.

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