У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ по багатоповерхівці

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова загинули двоє людей. Також кількість постраждалих зросла до 36 осіб.

У Харкові двоє загиблих через атаку РФ

Як зазначається, рятувальники деблокували тіло цивільного чоловіка віком приблизно 25-30 років.

Заяв від родичів чи знайомих по ньому не було. Встановлюється його особистість, — заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Поширити

За даними прокуратури, продовжуються пошуки 15-річного хлопчика під завалами.

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, загалом через удар РФ авіабомбою ФАБ-500 з УМПК вже двоє загиблих та 36 поранених.

Працює спеціальна техніка, яка створена саме для таких завдань. Зокрема, на третьому поверсі встановлено розпірки, які дозволяють стабілізувати конструктив та зменшити вірогідність обвалу, — розповів Терехов. Поширити

Після того, як всі завали будуть розібрані, фахівці почнуть роботу зі зняття усіх аварійних конструкцій та елементів, що можуть обвалитися.

І вже тільки потому будинок буде обстежений на предмет, чи можна відремонтувати постраждалий підʼїзд, чи ні. У решті підʼїздів вже є тепло та вода. Тривають роботи з відновлення електропостачання. Комунальники закривають контури, — додав міський голова Ігор Терехов. Поширити

Оновлено о 14:20.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що тіло 15-річного хлопця без ознак життя деблокували з-під завалів зруйнованої частини 9-поверхівки.

Кількість загиблих зросла до 3. Рятувально-пошукова операція триває.

РФ обстріляла багатоповерхівку у Харкові

Як повідомили в ОВА, росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що на місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку.

Уночі мер міста Ігор Терехов повідомив про 24 постраждалих.

Згодом Синєгубов повідомив, що одна дитина загинула. Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика. Ще 29 людей постраждало.

Дитину, яка загинула внаслідок влучання РФ по будинку у Харкові, дістали з-під завалів з тяжкою травмою голови, переломами та без ознак життя,Реанімаційні заходи проводили протягом 40 хвилин. Дитині було близько 14-15 років.

У прокуратурі Харківщини додали, що хлопця дістали з-під завалів близько 23:50.