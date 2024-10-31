У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ по багатоповерхівці

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова загинули двоє людей. Також кількість постраждалих зросла до 36 осіб.
Головні тези:
- Унаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Харкові загинули троє людей, а 36 осіб отримали поранення.
- Процес рятувально-пошукової операції триває, ведуться роботи зі стабілізації конструкції та відновлення комунікацій.
- Міський голова повідомив про збільшення кількості постраждалих, серед яких є діти.
- Російська авіабомба завдала значних матеріальних збитків, залишивши без житла та інфраструктури багато мешканців.
У Харкові двоє загиблих через атаку РФ
Як зазначається, рятувальники деблокували тіло цивільного чоловіка віком приблизно 25-30 років.
За даними прокуратури, продовжуються пошуки 15-річного хлопчика під завалами.
Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, загалом через удар РФ авіабомбою ФАБ-500 з УМПК вже двоє загиблих та 36 поранених.
Після того, як всі завали будуть розібрані, фахівці почнуть роботу зі зняття усіх аварійних конструкцій та елементів, що можуть обвалитися.
Оновлено о 14:20.
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що тіло 15-річного хлопця без ознак життя деблокували з-під завалів зруйнованої частини 9-поверхівки.
Кількість загиблих зросла до 3. Рятувально-пошукова операція триває.
РФ обстріляла багатоповерхівку у Харкові
Як повідомили в ОВА, росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки.
Згодом Олег Синєгубов повідомив, що на місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку.
Уночі мер міста Ігор Терехов повідомив про 24 постраждалих.
Згодом Синєгубов повідомив, що одна дитина загинула. Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика. Ще 29 людей постраждало.
Дитину, яка загинула внаслідок влучання РФ по будинку у Харкові, дістали з-під завалів з тяжкою травмою голови, переломами та без ознак життя,Реанімаційні заходи проводили протягом 40 хвилин. Дитині було близько 14-15 років.
У прокуратурі Харківщини додали, що хлопця дістали з-під завалів близько 23:50.
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