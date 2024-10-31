В Харькове возросло количество погибших в результате удара РФ по многоэтажке

В результате российского удара по многоэтажке в Салтовском районе Харькова погибло два человека. Также количество пострадавших возросло до 36 человек.
Главные тезисы
- Погибли 3 человека, а 36 получили ранения в результате удара РФ по многоэтажному дому в Харькове.
- Спасательно-поисковая операция продолжается, идет работа по разборке завалов и восстановлению жилища для выживших.
- Мэр города оценил ущерб и принял меры по обеспечению жителей необходимым: теплом, водой, восстановлением электроснабжения.
- Установлена специальная техника для стабилизации конструкции дома и предотвращения обвала.
В Харькове двое погибших из-за атаки РФ
Как отмечается, спасатели деблокировали тело гражданского мужчины в возрасте примерно 25-30 лет.
По данным прокуратуры, продолжаются поиски 15-летнего мальчика под завалами.
Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, всего из-за удара РФ авиабомбой ФАБ-500 с УМПК уже двое погибших и 36 раненых.
После того, как все завалы будут разобраны, специалисты начнут работу по снятию всех аварийных конструкций и обрушившихся элементов.
Обновлено в 14:20.
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что тело 15-летнего парня без признаков жизни деблокировали из-под завалов разрушенной части 9-этажки.
Число погибших возросло до 3. Спасательно-поисковая операция продолжается.
РФ обстреляла многоэтажку в Харькове
Как сообщили в ОВА, россияне ударили по Салтовскому району Харькова. Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.
Впоследствии Олег Синегубов сообщил, что на месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома.
Ночью мэр города Игорь Терехов сообщил о 24 пострадавших.
Впоследствии Синегубов сообщил, что один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика. Еще 29 человек пострадали.
Ребенка, погибшего в результате попадания РФ по дому в Харькове, достали из-под завалов с тяжелой травмой головы, переломами и без признаков жизни, Реанимационные мероприятия проводились в течение 40 минут. Ребенку было около 14-15 лет.
В прокуратуре Харьковской области добавили, что парня достали из-под завалов около 23:50.
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