РФ нанесла авиаудара по Харькову — пострадали 14 человек

Российские войска вечером 4 ноября нанесли удар КАБам по Харькову. В результате обстрела известно пострадали 14 человек.
Главные тезисы
- В результате атаки Российской Федерации по Харькову пострадали 14 человек, среди которых погиб полицейский и ранены 46 человек, включая 4 полицейских.
- Авиаудар повредил линии электропередач и наземного электротранспорта, приведя к серьезным последствиям для города.
- Полковник полиции Андрей Матвиенко погиб от ранений, полученных в результате ракетного удара России по Харькову.
- Кроме полицейских, еще 30 сотрудников полиции, спасатель и 9 гражданских лиц получили ранения от вражеской атаки.
- Обстрел города вызвал серьезные разрушения, повреждены здания жилой застройки, супермаркеты, линии электропередач и наземного электротранспорта.
Россия в очередной раз обстреляла Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов в 22:28 сообщил, что в Харькове снова раздаются звуки взрывов.
Впоследствии он заявил, что один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки.
Затем мэр сообщил о трех раненых в результате последнего обстрела города. Один из прилетов пришелся в Шевченковском районе.
Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех.
В 23:55 Терехов сообщил, что количество пострадавших выросло до 11.
Уже ночью 4 ноября в полиции Харьковщины сообщили о 14 пострадавших в результате авиаудара, среди которых четверо полицейских.
Что известно об ударе РФ по полицейским в Харькове
Вечером 1 ноября Россия нанесла удар по месту дислокации полицейских в Харькове. Согласно последним данным, погиб полицейский, еще 46 человек были ранены.
Как утверждают правоохранители, российские оккупанты ударили двумя ракетами.
Как удалось установить, враг применил ракеты С-400.
Еще одной жертвой российского террора стал полковник полиции Андрей Матвиенко
Кроме того, отмечается, что еще 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских получили ранения в результате вражеского удара.
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