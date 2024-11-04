РФ нанесла авиаудара по Харькову — пострадали 14 человек

Российские войска вечером 4 ноября нанесли удар КАБам по Харькову. В результате обстрела известно пострадали 14 человек.

Россия в очередной раз обстреляла Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов в 22:28 сообщил, что в Харькове снова раздаются звуки взрывов.

Впоследствии он заявил, что один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки.

Затем мэр сообщил о трех раненых в результате последнего обстрела города. Один из прилетов пришелся в Шевченковском районе.

По имеющейся информации, попадание в супермаркет в Шевченковском районе, расположенный возле многоэтажных домов. По предварительной информации, повреждены линии электропередачи и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла. Поделиться

Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех.

В 23:55 Терехов сообщил, что количество пострадавших выросло до 11.

Уже ночью 4 ноября в полиции Харьковщины сообщили о 14 пострадавших в результате авиаудара, среди которых четверо полицейских.

Что известно об ударе РФ по полицейским в Харькове

Вечером 1 ноября Россия нанесла удар по месту дислокации полицейских в Харькове. Согласно последним данным, погиб полицейский, еще 46 человек были ранены.

Как утверждают правоохранители, российские оккупанты ударили двумя ракетами.

Как удалось установить, враг применил ракеты С-400.

Еще одной жертвой российского террора стал полковник полиции Андрей Матвиенко

Заместитель начальника Управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Матвиенко погиб от получения тяжелых осколочных и взрывных ранений из-за вражеского удара по городу, который произошел 1 ноября около 16:15. Ему было всего 43 года. Склоняем голову в скорби. Вечная память Герою! Поделиться

Кроме того, отмечается, что еще 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских получили ранения в результате вражеского удара.