РФ нанесла авиаудара по Харькову — пострадали 14 человек
Категория
Украина
Дата публикации

РФ нанесла авиаудара по Харькову — пострадали 14 человек

Игорь Терехов
РФ нанесла авиаудара по Харькову — пострадали 14 человек
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Российские войска вечером 4 ноября нанесли удар КАБам по Харькову. В результате обстрела известно пострадали 14 человек.

Главные тезисы

  • В результате атаки Российской Федерации по Харькову пострадали 14 человек, среди которых погиб полицейский и ранены 46 человек, включая 4 полицейских.
  • Авиаудар повредил линии электропередач и наземного электротранспорта, приведя к серьезным последствиям для города.
  • Полковник полиции Андрей Матвиенко погиб от ранений, полученных в результате ракетного удара России по Харькову.
  • Кроме полицейских, еще 30 сотрудников полиции, спасатель и 9 гражданских лиц получили ранения от вражеской атаки.
  • Обстрел города вызвал серьезные разрушения, повреждены здания жилой застройки, супермаркеты, линии электропередач и наземного электротранспорта.

Россия в очередной раз обстреляла Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов в 22:28 сообщил, что в Харькове снова раздаются звуки взрывов.

Впоследствии он заявил, что один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки.

Затем мэр сообщил о трех раненых в результате последнего обстрела города. Один из прилетов пришелся в Шевченковском районе.

По имеющейся информации, попадание в супермаркет в Шевченковском районе, расположенный возле многоэтажных домов. По предварительной информации, повреждены линии электропередачи и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла.

Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех.

В 23:55 Терехов сообщил, что количество пострадавших выросло до 11.

Уже ночью 4 ноября в полиции Харьковщины сообщили о 14 пострадавших в результате авиаудара, среди которых четверо полицейских.

Что известно об ударе РФ по полицейским в Харькове

Вечером 1 ноября Россия нанесла удар по месту дислокации полицейских в Харькове. Согласно последним данным, погиб полицейский, еще 46 человек были ранены.

Как утверждают правоохранители, российские оккупанты ударили двумя ракетами.

Как удалось установить, враг применил ракеты С-400.

Еще одной жертвой российского террора стал полковник полиции Андрей Матвиенко

Заместитель начальника Управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Матвиенко погиб от получения тяжелых осколочных и взрывных ранений из-за вражеского удара по городу, который произошел 1 ноября около 16:15. Ему было всего 43 года. Склоняем голову в скорби. Вечная память Герою!

Кроме того, отмечается, что еще 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских получили ранения в результате вражеского удара.

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