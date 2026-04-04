РФ завдала ударів дронами по газовидобутку на Полтавщині
РФ завдала ударів дронами по газовидобутку на Полтавщині

Джерело:  Нафтогаз України

Російські війська атакували інфраструктурні активи групи "Нафтогаз" на Полтавщині напередодні католицького Великодня, 4 квітня.

Головні тези:

  • Російські війська атакували інфраструктурні активи групи “Нафтогаз” на Полтавщині дронами.
  • У результаті нападу сталася пожежа, яку вдалося загасити без постраждалих.
  • Цей випадок є лише одним із 40 ворожих атак на об'єкти “Нафтогаз” вже у цьому році.

Росія атакувала газовидобуток на Полтавщині

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький 4 квітня.

Ударів завдали дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа. Через деякий час відбулася повторна атака.

На місці працюють відповідні служби. Без постраждалих.

Від початку року ворог уже понад 40 разів атакував об'єкти групи "Нафтогаз".

Раніше Корецький у кінці березня повідомляв, що ворог вже бив дронами по виробничих підприємствах групи "Нафтогаз" на Полтавщині.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська атака вранці пошкодила обʼєкти "Нафтогазу" на заході України
Нафтогаз
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала шахедами газову інфраструктуру та ТЕЦ — Нафтогаз
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія знову атакувала нафтогазову інфраструктуру Полтавщини
ДСНС України
Миргородщина

