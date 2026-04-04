РФ завдала ударів дронами по газовидобутку на Полтавщині

Російські війська атакували інфраструктурні активи групи "Нафтогаз" на Полтавщині напередодні католицького Великодня, 4 квітня.
Головні тези:
- Російські війська атакували інфраструктурні активи групи “Нафтогаз” на Полтавщині дронами.
- У результаті нападу сталася пожежа, яку вдалося загасити без постраждалих.
- Цей випадок є лише одним із 40 ворожих атак на об'єкти “Нафтогаз” вже у цьому році.
Росія атакувала газовидобуток на Полтавщині
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький 4 квітня.
Ударів завдали дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа. Через деякий час відбулася повторна атака.
На місці працюють відповідні служби. Без постраждалих.
Від початку року ворог уже понад 40 разів атакував об'єкти групи "Нафтогаз".
