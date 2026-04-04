РФ нанесла удары дронами по газодобыче в Полтавской области

Российские войска атаковали инфраструктурные активы группы "Нафтогаз" в Полтавской области накануне католической Пасхи, 4 апреля.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали инфраструктурные активы группы “Нафтогаз” в Полтавской области дронами.
- Несмотря на пожар, который произошел после атаки, удалось потушить огонь без пострадавших.
Россия атаковала газодобычу на Полтавщине
Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий 4 апреля.
Удары нанесли дронами. В результате обстрелов произошел пожар. Через некоторое время произошла повторная атака.
На месте работают соответствующие службы. Без пострадавших.
С начала года враг уже более 40 раз атаковал объекты группы "Нефтегаз".
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-