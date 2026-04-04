РФ нанесла удары дронами по газодобыче в Полтавской области
РФ нанесла удары дронами по газодобыче в Полтавской области

Источник:  Нафтогаз Украины

Российские войска атаковали инфраструктурные активы группы "Нафтогаз" в Полтавской области накануне католической Пасхи, 4 апреля.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали инфраструктурные активы группы “Нафтогаз” в Полтавской области дронами.
  • Несмотря на пожар, который произошел после атаки, удалось потушить огонь без пострадавших.

Россия атаковала газодобычу на Полтавщине

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий 4 апреля.

Удары нанесли дронами. В результате обстрелов произошел пожар. Через некоторое время произошла повторная атака.

На месте работают соответствующие службы. Без пострадавших.

С начала года враг уже более 40 раз атаковал объекты группы "Нефтегаз".

Ранее Корецкий в конце марта сообщал, что враг уже бил дронами по производственным предприятиям группы "Нефтегаз" на Полтавщине.

Больше по теме

Российская атака утром повредила объекты "Нафтогаза" на западе Украины
Россия атаковала шахедами газовую инфраструктуру и ТЭЦ — Нафтогаз
Россия снова атаковала нефтегазовую инфраструктуру Полтавщины
