РФ зіткнулась із складнощами у пошуку ресурсів для війни проти України

Війна РФ проти України стає фактором роздратування на території Росії. Це пов'язано з тим, що керівництво країни поширює інформацію, яка не відповідає реальному становищу.

Росії стає все складніше приховувати втрати

У розвідці наголосили, що інформація про бойові дії, яку показує внутрішня пропаганда країни-агресора, все частіше викликали у російського суспільства "втому та невдоволення, ніж захват та екзальтацію, як було на початку вторгнення".

Однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної режимом інформації з реальним становищем: рівень втрат під час війни приховувати усе важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, про що, зокрема, свідчить активна підготовка Москви до рекордного у своїй історії підвищення податків, — додають розвідники. Поширити

В ГУР зазначили, що Кремль планує під виглядом "прогресивної школи податку на прибуток фізичних осіб" підняти побори в бюджет для росіян, які зароблять понад 2200 доларів на місяць, тобто ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%.

У Росії оцінюють, що така податкова реформа дозволить зібрати близько 200 млрд доларів, це може статися з 2025 по 2031 рік.

Невтішна динаміка суспільних настроїв, яку відстежують у Кремлі, змушує російське військово-політичне керівництво готувати населення до "затягування пасків" та реагувати — регіональні представники путінського режиму вже намагаються зміщувати фокус уваги з дратівливої воєнної тематики на "бурхливе" розв'язання соціально-побутових проблем, — наголошують у розвідці. Поширити

У відомстві підкреслюють, що регіональна влада намагається організовувати заходи для підтримки учасників війни проти України та їхніх сімей, беруть участь у прийомі громадян, розробляють та обговорюють спеціальні законопроєкти стосовно підтримки благодійності, підвищення зарплат та захисту ветеранів.

Також окреме місце посідає "підтримка" людей з інвалідністю, кількість яких постійно збільшується через бойові дії в Україні. Зокрема для таких людей влада РФ хоче розвивати внутрішній туризм.

У розвідці наголошують, що мінімальна кількість місць для людей з інвалідністю на російських парковках тепер становить 15%. Крім того, учасникам війни проти України надають ваучери номіналом 15 тисяч рублів, на які впродовж року можна купувати квитки до закладів культури.

Така активізація соціальної діяльності свідчить про спробу російської влади каналізувати невдоволення та уникнути неконтрольованих соціальних вибухів, — стверджують українські розвідники. Поширити

Кого бракує на фронті

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, яких посад зараз найбільше бракує на фронті. За його словами, наразі Україні не вистачає піхотинців.

Бригади оновлюються, рекрутинг працює. Однак, звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у Збройних силах України, — зазначив він. Поширити

Своєю чергою Оперативно-тактичне угрупування "Харків" повідомило, що наразі Росія готує нові атаки на Вовчанськ, що на Харківщині. Армія РФ готує підготовку підрозділів 153 МСП 47 МСД та 138 ОМСБР 6А до атак у місті.