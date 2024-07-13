РФ зіткнулась із складнощами у пошуку ресурсів для війни проти України

Війна РФ проти України стає фактором роздратування на території Росії. Це пов'язано з тим, що керівництво країни поширює інформацію, яка не відповідає реальному становищу.
Головні тези:
- Керівництво РФ зіштовхується зі зростаючим роздратуванням власного суспільства через розрив між реальністю та пропагандою.
- Ресурси для ведення війни в Україні вичерпуються, а втрати стають важче приховувати.
- Нові податкові ініціативи в РФ планують збирати додаткові кошти для підтримки військових дій та зростання соціальної напруги.
- Регіональна влада спрямовує зусилля на підтримку вояків та їх сімей, що свідчить про спробу уникнути соціальних вибухів.
- Недостатність піхотинців на фронті в Україні стає однією з актуальних проблем військової сфери країни.
Росії стає все складніше приховувати втрати
У розвідці наголосили, що інформація про бойові дії, яку показує внутрішня пропаганда країни-агресора, все частіше викликали у російського суспільства "втому та невдоволення, ніж захват та екзальтацію, як було на початку вторгнення".
В ГУР зазначили, що Кремль планує під виглядом "прогресивної школи податку на прибуток фізичних осіб" підняти побори в бюджет для росіян, які зароблять понад 2200 доларів на місяць, тобто ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%.
У Росії оцінюють, що така податкова реформа дозволить зібрати близько 200 млрд доларів, це може статися з 2025 по 2031 рік.
У відомстві підкреслюють, що регіональна влада намагається організовувати заходи для підтримки учасників війни проти України та їхніх сімей, беруть участь у прийомі громадян, розробляють та обговорюють спеціальні законопроєкти стосовно підтримки благодійності, підвищення зарплат та захисту ветеранів.
Також окреме місце посідає "підтримка" людей з інвалідністю, кількість яких постійно збільшується через бойові дії в Україні. Зокрема для таких людей влада РФ хоче розвивати внутрішній туризм.
У розвідці наголошують, що мінімальна кількість місць для людей з інвалідністю на російських парковках тепер становить 15%. Крім того, учасникам війни проти України надають ваучери номіналом 15 тисяч рублів, на які впродовж року можна купувати квитки до закладів культури.
Кого бракує на фронті
Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, яких посад зараз найбільше бракує на фронті. За його словами, наразі Україні не вистачає піхотинців.
Своєю чергою Оперативно-тактичне угрупування "Харків" повідомило, що наразі Росія готує нові атаки на Вовчанськ, що на Харківщині. Армія РФ готує підготовку підрозділів 153 МСП 47 МСД та 138 ОМСБР 6А до атак у місті.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-