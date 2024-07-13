РФ столкнулась с трудностями в поиске ресурсов для войны против Украины

Война РФ против Украины становится фактором раздражения на территории России. Это связано с тем, что руководство страны распространяет информацию, не соответствующую реальному положению.

России становится все сложнее скрывать потери

В разведке отметили, что информация о боевых действиях, которую показывает внутренняя пропаганда страны-агрессора, все чаще вызывали у российского общества "усталость и недовольство, чем восторг и экзальтацию, как было в начале вторжения".

Одной из причин таких изменений является несоответствие распространяемой режимом информации с реальным положением: уровень потерь во время войны скрывать все труднее, а ресурсы для ведения боевых действий иссякают, о чем, в частности, свидетельствует активная подготовка Москвы к рекордному в своей истории повышению налогов. разведчики. Поделиться

В ГУР отметили, что Кремль планирует под предлогом "прогрессивной школы налога на прибыль физических лиц" поднять поборы в бюджет для россиян, которые заработают более 2200 долларов в месяц, то есть ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%.

В России оценивают, что подобная налоговая реформа позволит собрать около 200 млрд долларов, это может произойти с 2025 по 2031 год.

Неутешительная динамика общественных настроений, которую отслеживают в Кремле, заставляет российское военно-политическое руководство готовить население к "затягиванию поясов" и реагировать - региональные представители путинского режима уже пытаются смещать фокус внимания по раздражительной военной тематике на "бурное" решение социально-бытовых , - Отмечают в разведке. Поделиться

В ведомстве подчеркивают, что региональные власти пытаются организовывать мероприятия по поддержке участников войны против Украины и их семей, принимают участие в приеме граждан, разрабатывают и обсуждают специальные законопроекты относительно поддержки благотворительности, повышения зарплат и защиты ветеранов.

Также особое место занимает "поддержка" людей с инвалидностью, количество которых постоянно увеличивается из-за боевых действий в Украине. В частности, для таких людей власти РФ хотят развивать внутренний туризм.

В разведке отмечают, что минимальное количество мест для людей с инвалидностью на российских парковках теперь составляет 15%. Кроме того, участникам войны против Украины предоставляют ваучеры номиналом 15 тысяч рублей, на которые в течение года можно покупать билеты в заведения культуры.

Такая активизация социальной деятельности свидетельствует о попытке российских властей канализировать недовольство и избежать неконтролируемых социальных взрывов, утверждают украинские разведчики. Поделиться

Кого не хватает на фронте

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, каких должностей сейчас больше не хватает на фронте. По его словам, пока Украине не хватает пехотинцев.

Бригады обновляются, рекрутинг работает. Однако, конечно, не хватает в последнее время, в том числе простых военных, простых солдат, простых пехотинцев. Это в большинстве подразделений, которые есть в Вооруженных силах Украины, отметил он. Поделиться

В свою очередь Оперативно-тактическая группировка "Харьков" сообщила, что в настоящее время Россия готовит новые атаки на Волчанск Харьковской области. Армия РФ готовит подготовку подразделений 153 МСП 47 МСД и 138 ОМСБР 6А к атакам в городе.