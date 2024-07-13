РФ столкнулась с трудностями в поиске ресурсов для войны против Украины

Война РФ против Украины становится фактором раздражения на территории России. Это связано с тем, что руководство страны распространяет информацию, не соответствующую реальному положению.
Главные тезисы
- Руководство РФ сталкивается с растущим раздражением собственного общества из-за разрыва между реальностью и пропагандой.
- Ресурсы для ведения войны в Украине иссякают, а потери становятся труднее скрывать.
- Новые налоговые инициативы в РФ планируют собирать дополнительные средства для поддержки военных действий и роста социальной напряженности.
- Региональные власти направляют усилия на поддержку воинов и их семей, что свидетельствует о попытке избежать социальных взрывов.
- Нехватка пехотинцев на фронте в Украине становится одной из актуальных проблем военной сферы страны.
России становится все сложнее скрывать потери
В разведке отметили, что информация о боевых действиях, которую показывает внутренняя пропаганда страны-агрессора, все чаще вызывали у российского общества "усталость и недовольство, чем восторг и экзальтацию, как было в начале вторжения".
В ГУР отметили, что Кремль планирует под предлогом "прогрессивной школы налога на прибыль физических лиц" поднять поборы в бюджет для россиян, которые заработают более 2200 долларов в месяц, то есть ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%.
В России оценивают, что подобная налоговая реформа позволит собрать около 200 млрд долларов, это может произойти с 2025 по 2031 год.
В ведомстве подчеркивают, что региональные власти пытаются организовывать мероприятия по поддержке участников войны против Украины и их семей, принимают участие в приеме граждан, разрабатывают и обсуждают специальные законопроекты относительно поддержки благотворительности, повышения зарплат и защиты ветеранов.
Также особое место занимает "поддержка" людей с инвалидностью, количество которых постоянно увеличивается из-за боевых действий в Украине. В частности, для таких людей власти РФ хотят развивать внутренний туризм.
В разведке отмечают, что минимальное количество мест для людей с инвалидностью на российских парковках теперь составляет 15%. Кроме того, участникам войны против Украины предоставляют ваучеры номиналом 15 тысяч рублей, на которые в течение года можно покупать билеты в заведения культуры.
Кого не хватает на фронте
Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, каких должностей сейчас больше не хватает на фронте. По его словам, пока Украине не хватает пехотинцев.
В свою очередь Оперативно-тактическая группировка "Харьков" сообщила, что в настоящее время Россия готовит новые атаки на Волчанск Харьковской области. Армия РФ готовит подготовку подразделений 153 МСП 47 МСД и 138 ОМСБР 6А к атакам в городе.
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