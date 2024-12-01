РФ змінила командувача у Сирії через значні втрати військ
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РФ змінила командувача у Сирії через значні втрати військ

ГУР
РФ змінила командувача у Сирії через значні втрати військ
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Російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. Через це Кремль змінив командувача сил у цьому регіоні.

Головні тези:

  • Через значні втрати військ в Сирії РФ змінила командувача сил у регіоні.
  • Новий командувач російських військ у Сирії призначений майже через тривалість наступу протурецьких сил.
  • Сирійська опозиція звільнила Алеппо, що викликало втечу Башара Асада.
  • Місцеві жителі Алеппо радіють звільненню міста та сприймають повстанців позитивно.

Росія зазначає значних втрат під час боїв у Сирії

Як повідомили в ГУР, через значні втрати та панічні настрої серед російських військових у Сирії Кремль відправив у відставку генерала Сергія Кіселя, який очолював угруповання російських сил у країні.

Сергій Кісель раніше став відомим через провальні дії під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що призвело до його звільнення з посади. Після цього він був направлений до Сирії.

Новим командувачем російських військ у Сирії призначено генерала Олександра Чайка, який уже обіймав цю посаду у 2017–2019 роках.

Українська розвідка також повідомляє про прибуття до військово-морської бази в місті Тартус командувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моісеєва.

Протягом трьох діб успішного наступу протурецьких сил російські війська зазнали значних втрат, а деякі підрозділи опинилися в оточенні. Сотні російських військових вважаються зниклими безвісти, — зазначає ГУР.

Що відбувається в Сирії

30 листопада офіційно стало відомо, що Сирійська озброєна опозиція звільнила Алеппо ― одне з найбільших міст країни. Що важливо розуміти, Алеппо — друге за численністю місто країни, яке також є мільйонником.

Вона перейшло до рук Сирійської озброєної опозиції уже через три дні після початку наступальної операції.

Лише протягом двох діб учасники повстання змогли подолати близько 25 км території з шириною фронту 20 км і вийти на західні околиці Алеппо.

29 листопада групи повстанців, які після обіду увійшли в райони центральної частини міста десь до другої години ночі звітували про повний контроль. Спротиву не було.

Диктаторський режим Башара Асада, який є союзником Володимира Путіна, не був готовий до такого розвитку подій, тому був змушений тікати. Війська Асада відійшли до міста аль-Сафіра, що на південний сіх від столиці провінції.

Примітним моментом взяття під контроль Алеппо повстанцями стала реакція місцевих жителів. Радість або спокійне ставлення і відсутність панічної реакції на тлі значних пересувань військових свідчить, що містяни сприймають повстанців як мінімум нейтрально, якщо не як визволителів.

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