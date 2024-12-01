РФ сменила командующего в Сирии из-за значительных потерь войск
Категория
Мир
Дата публикации

РФ сменила командующего в Сирии из-за значительных потерь войск

ГУР
РФ сменила командующего в Сирии из-за значительных потерь войск
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Российские войска во время боев в Сирии несут потери. Поэтому Кремль сменил командующего сил в этом регионе.

Главные тезисы

  • Смена командующего российскими войсками в Сирии произошла из-за значительных потерь в боях с протурецкими силами.
  • Освобождение города Алеппо оппозицией вызвало бегство диктаторского режима Башара Асада, союзника Владимира Путина.
  • Местные жители Алеппо радуются освобождению города и воспринимают повстанцев положительно, свидетельствуя нейтральное или благосклонное отношение к ним.
  • Российские войска понесли значительные потери в Сирии в результате неудачного наступления против протурецких сил.
  • Смена командующего и проигрыш в боях свидетельствуют о сложной ситуации в Сирии и о необходимости пересмотра стратегии действий России в этом регионе.

Россия отмечает значительные потери во время боев в Сирии

Как сообщили в ГУР, из-за значительных потерь и панических настроений среди российских военных в Сирии Кремль отправил в отставку генерала Сергея Киселя, возглавлявшего группировку российских сил в стране.

Сергей Кисель ранее стал известен из-за провальных действий во время полномасштабного вторжения России в Украину, что привело к его освобождению от должности. После этого он был направлен в Сирию.

Новым командующим российскими войсками в Сирии назначен генерал Александр Чайко, который уже занимал этот пост в 2017–2019 годах.

Украинская разведка также сообщает о прибытии в военно-морскую базу в городе Тартус командующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева.

В течение трех суток успешного наступления протурецких сил российские войска понесли значительные потери, а некоторые подразделения оказались в окружении. Сотни российских военных считаются пропавшими без вести, — отмечает ГУР.

Что происходит в Сирии

30 ноября официально стало известно, что Сирийская вооруженная оппозиция освободила Алеппо — один из крупнейших городов страны.

Она перешла в руки Сирийской вооруженной оппозиции уже через три дня после начала наступательной операции.

Только за двое суток участники восстания смогли преодолеть около 25 км территории с шириной фронта 20 км и выйти на западные окраины Алеппо.

29 ноября группы повстанцев, которые после обеда вошли в районы центральной части города где-то до двух часов ночи отчитывались о полном контроле. Сопротивления не было.

Диктаторский режим Башара Асада, союзника Владимира Путина, не был готов к такому развитию событий, поэтому был вынужден бежать. Войска Асада отошли к городу аль-Сафира, к юго-востоку от столицы провинции.

Примечательным моментом взятия под контроль Алеппо повстанцами явилась реакция местных жителей. Радость или спокойное отношение и отсутствие панической реакции на фоне значительных передвижений военных свидетельствует, что горожане воспринимают повстанцев как минимум нейтрально, если не как освободителей.

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