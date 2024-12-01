РФ сменила командующего в Сирии из-за значительных потерь войск

Российские войска во время боев в Сирии несут потери. Поэтому Кремль сменил командующего сил в этом регионе.
Главные тезисы
- Смена командующего российскими войсками в Сирии произошла из-за значительных потерь в боях с протурецкими силами.
- Освобождение города Алеппо оппозицией вызвало бегство диктаторского режима Башара Асада, союзника Владимира Путина.
- Местные жители Алеппо радуются освобождению города и воспринимают повстанцев положительно, свидетельствуя нейтральное или благосклонное отношение к ним.
- Российские войска понесли значительные потери в Сирии в результате неудачного наступления против протурецких сил.
- Смена командующего и проигрыш в боях свидетельствуют о сложной ситуации в Сирии и о необходимости пересмотра стратегии действий России в этом регионе.
Россия отмечает значительные потери во время боев в Сирии
Как сообщили в ГУР, из-за значительных потерь и панических настроений среди российских военных в Сирии Кремль отправил в отставку генерала Сергея Киселя, возглавлявшего группировку российских сил в стране.
Сергей Кисель ранее стал известен из-за провальных действий во время полномасштабного вторжения России в Украину, что привело к его освобождению от должности. После этого он был направлен в Сирию.
Новым командующим российскими войсками в Сирии назначен генерал Александр Чайко, который уже занимал этот пост в 2017–2019 годах.
Украинская разведка также сообщает о прибытии в военно-морскую базу в городе Тартус командующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева.
Что происходит в Сирии
30 ноября официально стало известно, что Сирийская вооруженная оппозиция освободила Алеппо — один из крупнейших городов страны.
Она перешла в руки Сирийской вооруженной оппозиции уже через три дня после начала наступательной операции.
Только за двое суток участники восстания смогли преодолеть около 25 км территории с шириной фронта 20 км и выйти на западные окраины Алеппо.
29 ноября группы повстанцев, которые после обеда вошли в районы центральной части города где-то до двух часов ночи отчитывались о полном контроле. Сопротивления не было.
Диктаторский режим Башара Асада, союзника Владимира Путина, не был готов к такому развитию событий, поэтому был вынужден бежать. Войска Асада отошли к городу аль-Сафира, к юго-востоку от столицы провинции.
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