РФ змушена скоротити кількість авіаударів по Україні — розвідка Британії

Останнім часом Україна завдала серії успішних ударів по російських авіабазах, з яких запускали дрони. На якийсь час Росія змушена буде скоротити кількість запусків.
Головні тези:
- Україна завдала серію успішних ударів по російських авіабазах, поранено 9 осіб та знищено 120 БПЛА
- Росія змушена скоротити кількість запусків через втрати та обмеження можливостей використання силових літаків
- Британська розвідка прогнозує, що удари України обмежать здатність Росії використовувати БПЛА для атак глибоко на території України
- Є ймовірність, що Росія перенаправить свої операції БПЛА на менш уразливі бази для тимчасового зменшення впливу
- Україна може продовжити кампанію проти російських БПЛА, скориставшись своїми успіхами та зазнаною шкодою
Які наслідки успішних ударів по російських авіабазах
Як зазначається у зведенні, оскільки Україна впоралася з планами Росії встановити контроль над повітряним простором над Україною, Росія була обмежена у своїх можливостях використати свої значні сили швидких реактивних літаків та бомбардувальників.
Щоб подолати цей недолік, Росія почала сильно залежати від широкого використання щодо недорогих безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Вони використовувалися для перешкод для української ППО та атак на цілі як військові, так і цивільні, за межами досяжності її артилерії.
ВМС України та СБУ 21 червня повідомили, що завдали удару по 726-му російському навчальному центру ППО на аеродромі Єйськ, Росія. Ця база є однією з щонайменше п'яти, з яких Росія завдає ударів БПЛА по Україні. Повідомляється, що внаслідок цього удару було знищено 120 БПЛА різних типів та поранено 9 осіб.
За даними британської розвідки, у короткостроковій перспективі ці удари призведуть до деякого порушення здатності Росії використовувати БПЛА для завдання ударів по цілях глибоко на території України з цих місць.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 28, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rdsFLqcOYi #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wKfdMiYaCF
Що відомо останні удари по авіабазах РФ
Нагадаємо, 21 червня у місті Єйськ у Краснодарському краї РФ було атаковано місця зберігання та підготовки дронів-камікадзе типу "Шахед". Усього було знищено 120 російських безпілотників різних типів.
Крім того, 25 червня в районі мису Чауда в окупованому Криму виникла пожежа. Там зайнялося місце запуску "Шахедів" Україною.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-