РФ вынуждена сократить количество авиаударов по Украине — разведка Британии
Категория
Мир
Дата публикации

РФ вынуждена сократить количество авиаударов по Украине — разведка Британии

Минобороны Британии
авиа
Читати українською

В последнее время Украина нанесла серию успешных ударов по российским авиабазам, с которых запускали дроны. На время Россия вынуждена будет сократить количество запусков.

Главные тезисы

  • Украина нанесла серию успешных ударов по российским авиабазам, ранено 9 человек и уничтожено 120 БПЛА
  • Россия вынуждена сократить количество запусков из-за потерь и ограничений возможностей использования силовых самолетов
  • Британская разведка прогнозирует, что удары Украины ограничат способность России использовать БПЛА для атак глубоко на территории Украины.
  • Есть вероятность, что Россия перенаправит свои операции БПЛА на менее уязвимые базы для временного уменьшения влияния.
  • Украина может продолжить кампанию против российских БПЛА, воспользовавшись своими успехами и нанесенным вредом

Какие последствия успешных ударов по российским авиабазам

Как говорится в сводке, поскольку Украина справилась с планами России установить контроль над воздушным пространством над Украиной, Россия была ограничена в своих возможностях использовать свои значительные силы быстрых реактивных самолетов и бомбардировщиков.

Чтобы преодолеть этот недостаток, Россия начала сильно зависеть от широкого использования недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они использовались для препятствий для украинских ПВО и атак на цели как военные, так и гражданские, за пределами досягаемости ее артиллерии.

ВМС Украины и СБУ 21 июня сообщили, что нанесли удар по 726-му российскому учебному центру ПВО на аэродроме Ейск, Россия. Эта база является одной из не менее пяти, из которых Россия наносит удары БПЛА по Украине. Сообщается, что в результате этого удара было уничтожено 120 БПЛА разных типов и ранено 9 человек.

По данным британской разведки, в краткосрочной перспективе эти удары приведут к некоторому нарушению способности России использовать БПЛА для нанесения ударов по целям глубоко на территории Украины с этих мест.

Есть реальная вероятность того, что Россия рассредоточит свои операции с БПЛА по менее уязвимым базам, и, следовательно, влияние, вероятно, будет временным. Вполне вероятно, что Украина воспользуется своими недавними успехами и продолжит кампанию по борьбе с БПЛА в ущерб России, — отмечают в Минобороны Британии.

Что известно последние удары по авиабазам РФ

Напомним, 21 июня в городе Ейск в Краснодарском крае РФ были атакованы места хранения и подготовки дронов-камикадзе типа "Шахед". Всего было уничтожено 120 русских беспилотников разных типов.

Кроме того, 25 июня в районе мыса Чауда в оккупированном Крыму возник пожар. Там занялось место запуска "Шахедов" по Украине.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны СБУ атаковали три российских НПЗ, аэродром и авиабазу
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная атака на авиабазу РФ "Морозовск". Буданов впервые раскрыл детали
Морозовск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиабазы в России могут стать следующей целью для ударов Украины — NYT
Авиабазы в России могут стать следующей целью для ударов Украины — NYT

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?