РФ вынуждена сократить количество авиаударов по Украине — разведка Британии

В последнее время Украина нанесла серию успешных ударов по российским авиабазам, с которых запускали дроны. На время Россия вынуждена будет сократить количество запусков.

Какие последствия успешных ударов по российским авиабазам

Как говорится в сводке, поскольку Украина справилась с планами России установить контроль над воздушным пространством над Украиной, Россия была ограничена в своих возможностях использовать свои значительные силы быстрых реактивных самолетов и бомбардировщиков.

Чтобы преодолеть этот недостаток, Россия начала сильно зависеть от широкого использования недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они использовались для препятствий для украинских ПВО и атак на цели как военные, так и гражданские, за пределами досягаемости ее артиллерии.

ВМС Украины и СБУ 21 июня сообщили, что нанесли удар по 726-му российскому учебному центру ПВО на аэродроме Ейск, Россия. Эта база является одной из не менее пяти, из которых Россия наносит удары БПЛА по Украине. Сообщается, что в результате этого удара было уничтожено 120 БПЛА разных типов и ранено 9 человек.

По данным британской разведки, в краткосрочной перспективе эти удары приведут к некоторому нарушению способности России использовать БПЛА для нанесения ударов по целям глубоко на территории Украины с этих мест.

Есть реальная вероятность того, что Россия рассредоточит свои операции с БПЛА по менее уязвимым базам, и, следовательно, влияние, вероятно, будет временным. Вполне вероятно, что Украина воспользуется своими недавними успехами и продолжит кампанию по борьбе с БПЛА в ущерб России, — отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 June 2024.



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Что известно последние удары по авиабазам РФ

Напомним, 21 июня в городе Ейск в Краснодарском крае РФ были атакованы места хранения и подготовки дронов-камикадзе типа "Шахед". Всего было уничтожено 120 русских беспилотников разных типов.

Кроме того, 25 июня в районе мыса Чауда в оккупированном Крыму возник пожар. Там занялось место запуска "Шахедов" по Украине.