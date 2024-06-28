РФ вынуждена сократить количество авиаударов по Украине — разведка Британии

В последнее время Украина нанесла серию успешных ударов по российским авиабазам, с которых запускали дроны. На время Россия вынуждена будет сократить количество запусков.
Главные тезисы
- Украина нанесла серию успешных ударов по российским авиабазам, ранено 9 человек и уничтожено 120 БПЛА
- Россия вынуждена сократить количество запусков из-за потерь и ограничений возможностей использования силовых самолетов
- Британская разведка прогнозирует, что удары Украины ограничат способность России использовать БПЛА для атак глубоко на территории Украины.
- Есть вероятность, что Россия перенаправит свои операции БПЛА на менее уязвимые базы для временного уменьшения влияния.
- Украина может продолжить кампанию против российских БПЛА, воспользовавшись своими успехами и нанесенным вредом
Какие последствия успешных ударов по российским авиабазам
Как говорится в сводке, поскольку Украина справилась с планами России установить контроль над воздушным пространством над Украиной, Россия была ограничена в своих возможностях использовать свои значительные силы быстрых реактивных самолетов и бомбардировщиков.
Чтобы преодолеть этот недостаток, Россия начала сильно зависеть от широкого использования недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они использовались для препятствий для украинских ПВО и атак на цели как военные, так и гражданские, за пределами досягаемости ее артиллерии.
ВМС Украины и СБУ 21 июня сообщили, что нанесли удар по 726-му российскому учебному центру ПВО на аэродроме Ейск, Россия. Эта база является одной из не менее пяти, из которых Россия наносит удары БПЛА по Украине. Сообщается, что в результате этого удара было уничтожено 120 БПЛА разных типов и ранено 9 человек.
По данным британской разведки, в краткосрочной перспективе эти удары приведут к некоторому нарушению способности России использовать БПЛА для нанесения ударов по целям глубоко на территории Украины с этих мест.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 28, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rdsFLqcOYi #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wKfdMiYaCF
Что известно последние удары по авиабазам РФ
Напомним, 21 июня в городе Ейск в Краснодарском крае РФ были атакованы места хранения и подготовки дронов-камикадзе типа "Шахед". Всего было уничтожено 120 русских беспилотников разных типов.
Кроме того, 25 июня в районе мыса Чауда в оккупированном Крыму возник пожар. Там занялось место запуска "Шахедов" по Украине.
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