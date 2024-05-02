РФ знищила замовлень на 3 млн грн під час атаки по "Новій пошті" в Одесі — фото

Внаслідок російського удару по депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі було знищено 15,5 тонн замовлень на майже 3 млн грн.
“Нова пошта” озвучила наслідки російської атаки 1 червня
За даними “Нової пошти”, у депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн.
Ракетою було знищено не тільки будівлі, а і 15,5 т замовлень з інтернет-магазинів. Це техніка, одяг, ліки, іграшки тощо.
Компанія наразі шукає власників посилок і підраховує збитки. Людям обіцяють компенсації.
Також удар знищив склад магазину “Агромаркет”, який який займається рослинами.
Що відомо про удар РФ по Одесі 1 травня
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що місто атакували балістичними ракетами.
Внаслідок російської ракетної атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти, у навколишніх будинках є вибиті вікна.
Водночас “Нова пошта” повідомила, що війська РФ влучили по їхньому відділенню та сортувальному депо в Одесі.
Загалом постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога була надана на місці.
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