РФ знищила замовлень на 3 млн грн під час атаки по "Новій пошті" в Одесі — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ знищила замовлень на 3 млн грн під час атаки по "Новій пошті" в Одесі — фото

пошта
Джерело:  Нова пошта

Внаслідок російського удару по депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі було знищено 15,5 тонн замовлень на майже 3 млн грн.

“Нова пошта” озвучила наслідки російської атаки 1 червня

За даними “Нової пошти”, у депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн.

Ракетою було знищено не тільки будівлі, а і 15,5 т замовлень з інтернет-магазинів. Це техніка, одяг, ліки, іграшки тощо.

Компанія наразі шукає власників посилок і підраховує збитки. Людям обіцяють компенсації. 

Також удар знищив склад магазину “Агромаркет”, який який займається рослинами.

Що відомо про удар РФ по Одесі 1 травня

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що місто атакували балістичними ракетами.

Внаслідок російської ракетної атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти, у навколишніх будинках є вибиті вікна.

Водночас “Нова пошта” повідомила, що війська РФ влучили по їхньому відділенню та сортувальному депо в Одесі.

Загалом постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога була надана на місці.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія знову вдарила балістикою по Одесі — є загиблі
Олег Кіпер / Одеська ОВА
ДСНС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Повітряних силах розкрили подробиці ракетного удару армії РФ по Одесі
Повітряні Сили ЗСУ
Ракетний удар РФ по Одесі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ атакували Одесу балістикою. Більше 10 людей поранено
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?