РФ знищила замовлень на 3 млн грн під час атаки по "Новій пошті" в Одесі — фото

Внаслідок російського удару по депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі було знищено 15,5 тонн замовлень на майже 3 млн грн.

“Нова пошта” озвучила наслідки російської атаки 1 червня

За даними “Нової пошти”, у депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн.

Ракетою було знищено не тільки будівлі, а і 15,5 т замовлень з інтернет-магазинів. Це техніка, одяг, ліки, іграшки тощо.

Компанія наразі шукає власників посилок і підраховує збитки. Людям обіцяють компенсації.

Також удар знищив склад магазину “Агромаркет”, який який займається рослинами.

Що відомо про удар РФ по Одесі 1 травня

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що місто атакували балістичними ракетами.

Внаслідок російської ракетної атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти, у навколишніх будинках є вибиті вікна.

Водночас “Нова пошта” повідомила, що війська РФ влучили по їхньому відділенню та сортувальному депо в Одесі.