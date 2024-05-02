РФ уничтожила заказы на 3 млн грн во время атаки по "Новой почте" в Одессе — фото
Категория
Украина
Дата публикации

РФ уничтожила заказы на 3 млн грн во время атаки по "Новой почте" в Одессе — фото

почта
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Источник:  Новая почта

В результате российского удара по депо и отделению "Новой почты" в Одессе было уничтожено 15,5 тонн заказов почти на 3 млн грн.

"Новая почта" озвучила последствия российской атаки 1 июня

По данным "Новой почты", в депо и отделении вместе было 904 отправления на почти 3 млн грн.

Ракетой было уничтожено не только здание, но и 15,5 т заказов из интернет-магазинов. Это техника, одежда, лекарства, игрушки и т.д.

Компания ищет владельцев посылок и подсчитывает убытки. Людям обещают компенсацию.

Также удар уничтожил состав магазина Агромаркет, который занимается растениями.

Что известно об ударе РФ по Одессе 1 мая

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что город атаковали баллистическими ракетами.

В результате российской ракетной атаки была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты, в окрестных домах есть выбитые окна.

В то же время "Новая почта" сообщила, что войска РФ попали по их отделению и сортировочному депо в Одессе.

В общей сложности пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь была предоставлена на месте.

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