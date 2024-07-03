РФ звинуватила у “русофобії” ПА ОБСЄ та відкликала свою делегацію

3 липня Держдума країни-агресорки ухвалила рішення про призупинення участі своєї делегації у ПА ОБСЄ. На період призупинення участі в ПА ОБСЄ Росія вважатиме "юридично нікчемними" будь-які дії та зміни до правил процедури стосовно їхньої делегації.

Росіяни поскаржилася на “русофобські“ настрої членів ПА ОБСЄ

Так звана “Рада Федерації” та Держдума РФ ухвалили заяву про припинення участі російської делегації у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Таку цинічну позицію оприлюднила Держдума РФ.

Сенатори РФ та депутати Державної Думи вважають обґрунтованим та закономірним призупинити участь делегації РФ у ПА ОБСЄ, а також виплату внесків РФ до бюджету ПА ОБСЄ, - поінформували у заяві. Поширити

Окрім того, у заяві зазначено, що на період призупинення участі, будь-які дії та зміни до правил процедури ПА ОБСЄ, які мають на меті "завдати шкоди російській делегації", вважатимуться "юридично нікчемними".

Однак, представники країни-агресорки все ж зауважили про готовність повернутися до роботи ПА ОБСЄ за умови перегляду її керівництвом і низкою держав-членів, як вони назвали, "русофобських та дискримінаційних підходів" до розв’язання проблем європейської безпеки.

Рішення Госдуми країни-агресорки

ПА ОБСЄ визнала дії РФ проти України геноцидом і вимагає деколонізації

Парламентська асамблея ОБСЄ підтримала резолюцію, у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу та заявила про необхідність деколонізації країни-агресорки.

Перші подробиці розкрив член парламентської делегації Павло Фролов.

Він звертає увагу на те, що саме у день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу.