3 июля Госдума страны-агрессорки приняла решение о приостановлении участия своей делегации в ПА ОБСЕ. На период приостановки участия в ПА ОБСЕ Россия сочтет "юридически ничтожными" любые действия и изменения правил процедуры относительно их делегации.

Россияне пожаловалась на "русофобские" настроения членов ПА ОБСЕ

Так называемый Совет Федерации и Госдума РФ приняли заявление о прекращении участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такую циничную позицию обнародовала Госдума РФ.

Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату вкладов РФ в бюджет ПА ОБСЕ, сообщили в заявлении. Поделиться

Кроме того, в заявлении указано, что на период приостановки участия, любые действия и изменения в правила процедуры ПА ОБСЕ, которые имеют целью "нанести вред российской делегации", можно считать "юридически ничтожными".

Однако представители страны-агрессорки все же заметили о готовности вернуться к работе ПА ОБСЕ при пересмотре ее руководством и рядом государств-членов, как они назвали, "русофобских и дискриминационных подходов" к решению проблем европейской безопасности.

Решение Госдумы страны-агрессорки

ПА ОБСЕ признала действия РФ против Украины геноцидом и требует деколонизации

Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала резолюцию, в которой признала действия России геноцидом украинского народа и заявила о необходимости деколонизации страны-агрессоры.

Первые подробности раскрыл член парламентской делегации Павел Фролов.

Он обращает внимание на то, что именно в день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины, признавшей действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом.