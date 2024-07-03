РФ обвинила в "русофобии" ПА ОБСЕ и отозвала свою делегацию

3 июля Госдума страны-агрессорки приняла решение о приостановлении участия своей делегации в ПА ОБСЕ. На период приостановки участия в ПА ОБСЕ Россия сочтет "юридически ничтожными" любые действия и изменения правил процедуры относительно их делегации.
Главные тезисы
- Госдума РФ проголосовала за прекращение участия российской делегации и отказ от вкладов в бюджет ПА ОБСЕ.
- Российская сторона требует пересмотра руководства ПА ОБСЕ через их, по их мнению, русофобские и дискриминационные подходы
- Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия России против Украины геноцидом и требует от страны-агрессоры деколонизации.
Россияне пожаловалась на "русофобские" настроения членов ПА ОБСЕ
Так называемый Совет Федерации и Госдума РФ приняли заявление о прекращении участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такую циничную позицию обнародовала Госдума РФ.
Кроме того, в заявлении указано, что на период приостановки участия, любые действия и изменения в правила процедуры ПА ОБСЕ, которые имеют целью "нанести вред российской делегации", можно считать "юридически ничтожными".
Однако представители страны-агрессорки все же заметили о готовности вернуться к работе ПА ОБСЕ при пересмотре ее руководством и рядом государств-членов, как они назвали, "русофобских и дискриминационных подходов" к решению проблем европейской безопасности.
ПА ОБСЕ признала действия РФ против Украины геноцидом и требует деколонизации
Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала резолюцию, в которой признала действия России геноцидом украинского народа и заявила о необходимости деколонизации страны-агрессоры.
Первые подробности раскрыл член парламентской делегации Павел Фролов.
Он обращает внимание на то, что именно в день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины, признавшей действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом.
Более того, указано, что этот документ определяет деколонизацию РФ "необходимой предпосылкой для установления крепкого мира".
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