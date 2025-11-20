Рятувальники працювали всю ніч — Зеленський про пошук зниклих безвісти у Тернополі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про актуальну ситуацію у Тернополі, де продовжують пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по багатоповерхівках.
Головні тези:
- У Тернополі тривають пошуково-рятувальні операції після ракетного удару по багатоповерхівках.
- Наразі розшукують 22 людей, інформація про їх місцеперебування відсутня.
- Понад 230 рятувальників із дев'яти регіонів України залучені до пошукових робіт.
У Тернополі розшукують 22 людини — Зеленський
Усю ніч рятувальники з усієї України працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі.
Зеленський подякував усім, хто працює наразі над ліквідацією надзвичайної ситуації у Тернополі.
Я дякую всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно. Рятувальники, медики, поліцейські — дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу.
Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару РФ по будинках Тернополя 19 листопада загинули 26 містян, майже 100 людей поранені.
