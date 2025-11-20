Рятувальники працювали всю ніч — Зеленський про пошук зниклих безвісти у Тернополі

Усю ніч рятувальники з усієї України працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі.

Невідомо про місцеперебування 22 людей — їх пошук продовжується. До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук. Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей. Мої співчуття рідним і близьким.

Зеленський подякував усім, хто працює наразі над ліквідацією надзвичайної ситуації у Тернополі.

Я дякую всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно. Рятувальники, медики, поліцейські — дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу.