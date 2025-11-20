Рятувальники працювали всю ніч — Зеленський про пошук зниклих безвісти у Тернополі
Категорія
Україна
Дата публікації

Рятувальники працювали всю ніч — Зеленський про пошук зниклих безвісти у Тернополі

Володимир Зеленський
Тернопіль
Read in English

Президент України Володимир Зеленський повідомив про актуальну ситуацію у Тернополі, де продовжують пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по багатоповерхівках.

Головні тези:

  • У Тернополі тривають пошуково-рятувальні операції після ракетного удару по багатоповерхівках.
  • Наразі розшукують 22 людей, інформація про їх місцеперебування відсутня.
  • Понад 230 рятувальників із дев'яти регіонів України залучені до пошукових робіт.

У Тернополі розшукують 22 людини — Зеленський

Усю ніч рятувальники з усієї України працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі.

Невідомо про місцеперебування 22 людей — їх пошук продовжується. До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук. Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей. Мої співчуття рідним і близьким.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський подякував усім, хто працює наразі над ліквідацією надзвичайної ситуації у Тернополі.

Я дякую всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно. Рятувальники, медики, поліцейські — дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару РФ по будинках Тернополя 19 листопада загинули 26 містян, майже 100 людей поранені.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
9 людей загинули внаслідок атаки Росії на Тернопіль
Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на нову російську атаку
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Тернопіль — відомо про загибель 19 людей
Ситуація в Тернополі - останні подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Тернополі дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого ракетою РФ будинку — відео
Тернопіль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?