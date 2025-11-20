Спасатели работали всю ночь — Зеленский о поиске пропавших без вести в Тернополе
Спасатели работали всю ночь — Зеленский о поиске пропавших без вести в Тернополе

Владимир Зеленский
Тернополь
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об актуальной ситуации в Тернополе, где продолжают поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по многоэтажкам.

Главные тезисы

  • В Тернополе продолжаются поисково-спасательные операции после российского ракетного удара по многоэтажным зданиям.
  • На данный момент разыскивают 22 человека, их местонахождение неизвестно. В работе задействовано более 230 спасателей из различных регионов Украины.
  • По состоянию на данный момент сообщается о 26 погибших, среди которых трое детей. Президент выразил соболезнования и благодарность всем участвующим в ликвидации чрезвычайной ситуации.

В Тернополе разыскивают 22 человека — Зеленский

Всю ночь спасатели со всей Украины работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.

Неизвестно местонахождение 22 человек — их поиск продолжается. К работам привлечены более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленных конструкций. Это усложняет поиск. По состоянию на данный момент известно о 26 погибших, и среди них трое детей. Мои соболезнования родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский поблагодарил всех, кто сейчас работает над ликвидацией чрезвычайной ситуации в Тернополе.

Я благодарю всех наших людей, которые работают на месте почти сутки непрерывно. Спасатели, медики, полицейские — спасибо каждому и каждому. Важно, что в такие тяжелые дни, несмотря на все атаки России, весь террор наши люди всегда знают, что могут рассчитывать на спасение и помощь.

Напомним, что в результате ракетного удара РФ по домам Тернополя 19 ноября погибли 26 горожан, около 100 человек ранены.

