Спасатели работали всю ночь — Зеленский о поиске пропавших без вести в Тернополе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об актуальной ситуации в Тернополе, где продолжают поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по многоэтажкам.

В Тернополе разыскивают 22 человека — Зеленский

Всю ночь спасатели со всей Украины работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.

Неизвестно местонахождение 22 человек — их поиск продолжается. К работам привлечены более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленных конструкций. Это усложняет поиск. По состоянию на данный момент известно о 26 погибших, и среди них трое детей. Мои соболезнования родным и близким. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский поблагодарил всех, кто сейчас работает над ликвидацией чрезвычайной ситуации в Тернополе.

Я благодарю всех наших людей, которые работают на месте почти сутки непрерывно. Спасатели, медики, полицейские — спасибо каждому и каждому. Важно, что в такие тяжелые дни, несмотря на все атаки России, весь террор наши люди всегда знают, что могут рассчитывать на спасение и помощь.

Напомним, что в результате ракетного удара РФ по домам Тернополя 19 ноября погибли 26 горожан, около 100 человек ранены.