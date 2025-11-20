Спасатели работали всю ночь — Зеленский о поиске пропавших без вести в Тернополе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об актуальной ситуации в Тернополе, где продолжают поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по многоэтажкам.
Главные тезисы
- В Тернополе продолжаются поисково-спасательные операции после российского ракетного удара по многоэтажным зданиям.
- На данный момент разыскивают 22 человека, их местонахождение неизвестно. В работе задействовано более 230 спасателей из различных регионов Украины.
- По состоянию на данный момент сообщается о 26 погибших, среди которых трое детей. Президент выразил соболезнования и благодарность всем участвующим в ликвидации чрезвычайной ситуации.
Всю ночь спасатели со всей Украины работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.
Зеленский поблагодарил всех, кто сейчас работает над ликвидацией чрезвычайной ситуации в Тернополе.
Я благодарю всех наших людей, которые работают на месте почти сутки непрерывно. Спасатели, медики, полицейские — спасибо каждому и каждому. Важно, что в такие тяжелые дни, несмотря на все атаки России, весь террор наши люди всегда знают, что могут рассчитывать на спасение и помощь.
Напомним, что в результате ракетного удара РФ по домам Тернополя 19 ноября погибли 26 горожан, около 100 человек ранены.
