Рятувальники шукають понад 10 зниклих безвісти у Києві після російського обстрілу

У Києві внаслідок масованої російської атаки 14 травня більш як 10 людей можуть бути зниклими безвісти.
Головні тези:
- Після російського обстрілу у Києві понад 10 людей зникли безвісти, рятувальники та поліція активно їх шукають.
- Міністр внутрішніх справ повідомив про задіяння понад 1500 рятувальників та поліцейських у ліквідації наслідків атаки.
У Києві шукають 10 зниклих безвісти після російського обстрілу
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, понад 1500 рятувальників та поліцейських задіяні в ліквідації наслідків російської атаки. З них майже 600 залучені до робіт у Києві.
Поранені на цій локації більше 30 людей. Рятувальникам вдалося врятували 28 людей зі зруйнованого будинку. Працюють психологи ДСНС та поліції, спілкуються з потерпілими та підтримують родичів загиблих і тих, кого ще шукають.
Якщо внаслідок російського удару транспортний засіб знищено чи пошкоджено без можливості ремонту, то він має бути знятий з державного обліку (тобто — підлягає вибракуванню). Для цього, зокрема й працюють мобільні сервісні центри на місцях ліквідації наслідків удару. Послуга безкоштовна і надається відразу під час звернення.
Крім того, додав міністр, у мобільних пунктах ГСЦ та Міграційної служби можна оперативно відновити знищені документи: ID-картку, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
За його словами, вже більше 20 людей отримали послуги та консультації з відновлення документів та вибракування транспортних засобів.
Також, підкреслив очільник МВС, багато поранених внаслідок ранкового удару росіян по Харкову — зафіксовано вже 28 потерпілих.
