Рятувальники шукають понад 10 зниклих безвісти у Києві після російського обстрілу
Ігор Клименко
Київ
У Києві внаслідок масованої російської атаки 14 травня більш як 10 людей можуть бути зниклими безвісти.

Головні тези:

  • Після російського обстрілу у Києві понад 10 людей зникли безвісти, рятувальники та поліція активно їх шукають.
  • Міністр внутрішніх справ повідомив про задіяння понад 1500 рятувальників та поліцейських у ліквідації наслідків атаки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, понад 1500 рятувальників та поліцейських задіяні в ліквідації наслідків російської атаки. З них майже 600 залучені до робіт у Києві.

Саме столиця цієї ночі зазнала найбільшого удару. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. На жаль, відомо про трьох загиблих людей, яких рятувальники дістали з-під завалів. Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти — шукаємо. До пошуку залучено 6 кінологічних розрахунків.

Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ

Поранені на цій локації більше 30 людей. Рятувальникам вдалося врятували 28 людей зі зруйнованого будинку. Працюють психологи ДСНС та поліції, спілкуються з потерпілими та підтримують родичів загиблих і тих, кого ще шукають.

Також розгорнуті пункти прийому заяв до поліції — на зараз слідчі зареєстрували понад 100 звернень людей про пошкодження майна. Поруч — мобільні пункти Головного сервісного центру та Міграційної служби.

Якщо внаслідок російського удару транспортний засіб знищено чи пошкоджено без можливості ремонту, то він має бути знятий з державного обліку (тобто — підлягає вибракуванню). Для цього, зокрема й працюють мобільні сервісні центри на місцях ліквідації наслідків удару. Послуга безкоштовна і надається відразу під час звернення.

Крім того, додав міністр, у мобільних пунктах ГСЦ та Міграційної служби можна оперативно відновити знищені документи: ID-картку, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

За його словами, вже більше 20 людей отримали послуги та консультації з відновлення документів та вибракування транспортних засобів.

Також, підкреслив очільник МВС, багато поранених внаслідок ранкового удару росіян по Харкову — зафіксовано вже 28 потерпілих.

Загроза російських ударів може зберігатися, тож слідкуйте за офіційними повідомленнями та перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги.

