Спасатели ищут более 10 пропавших без вести в Киеве после российского обстрела

В Киеве в результате массированной российской атаки 14 мая более 10 человек могут быть пропавшими без вести.
Главные тезисы
- В результате российской атаки на Киев более 10 человек остались пропавшими без вести, спасатели проводят масштабную поисково-спасательную операцию.
- Более 1500 спасателей и полицейских привлечены к работам по ликвидации последствий российского обстрела, активно ищут пропавших людей.
В Киеве ищут 10 пропавших без вести после российского обстрела
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, более 1500 спасателей и полицейских привлечены к ликвидации последствий российской атаки. Из них около 600 привлечены к работам в Киеве.
Ранены на этой локации более 30 человек. Спасателям удалось спасти 28 человек из разрушенного дома. Работают психологи ГСЧС и полиции, общаются с потерпевшими и поддерживают родственников погибших и тех, кого еще ищут.
Если в результате российского удара транспортное средство уничтожено или повреждено без возможности ремонта, то оно должно быть снято с государственного учета (то есть подлежит выбраковке). Для этого, в том числе работают мобильные сервисные центры на местах ликвидации последствий удара. Услуга бесплатная и предоставляется сразу при обращении.
Кроме того, добавил министр, в мобильных пунктах ГСЦ и Миграционной службы можно оперативно восстановить уничтоженные документы: ID-карту, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства.
По его словам, уже более 20 человек получили услуги и консультации по восстановлению документов и выбраковке транспортных средств.
Также, подчеркнул глава МВД, многие ранены в результате утреннего удара россиян по Харькову — зафиксировано уже 28 пострадавших.
