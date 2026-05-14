Спасатели ищут более 10 пропавших без вести в Киеве после российского обстрела

В Киеве в результате массированной российской атаки 14 мая более 10 человек могут быть пропавшими без вести.

Главные тезисы

  • В результате российской атаки на Киев более 10 человек остались пропавшими без вести, спасатели проводят масштабную поисково-спасательную операцию.
  • Более 1500 спасателей и полицейских привлечены к работам по ликвидации последствий российского обстрела, активно ищут пропавших людей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, более 1500 спасателей и полицейских привлечены к ликвидации последствий российской атаки. Из них около 600 привлечены к работам в Киеве.

Именно столица этой ночью потерпела наибольший удар. В Дарницком районе идет поисково-спасательная операция. К сожалению, известно о трех погибших людях, которых спасатели достали из-под завалов. Есть информация о более 10 пропавших без вести — ищем. К поиску привлечены 6 кинологических расчетов.

Игорь Клименко

Министр внутренних дел

Ранены на этой локации более 30 человек. Спасателям удалось спасти 28 человек из разрушенного дома. Работают психологи ГСЧС и полиции, общаются с потерпевшими и поддерживают родственников погибших и тех, кого еще ищут.

Также развернуты пункты приема заявлений в полицию — в настоящее время следователи зарегистрировали более 100 обращений людей о повреждении имущества. Рядом — мобильные пункты Главного сервисного центра и Миграционной службы.

Если в результате российского удара транспортное средство уничтожено или повреждено без возможности ремонта, то оно должно быть снято с государственного учета (то есть подлежит выбраковке). Для этого, в том числе работают мобильные сервисные центры на местах ликвидации последствий удара. Услуга бесплатная и предоставляется сразу при обращении.

Кроме того, добавил министр, в мобильных пунктах ГСЦ и Миграционной службы можно оперативно восстановить уничтоженные документы: ID-карту, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства.

По его словам, уже более 20 человек получили услуги и консультации по восстановлению документов и выбраковке транспортных средств.

Также, подчеркнул глава МВД, многие ранены в результате утреннего удара россиян по Харькову — зафиксировано уже 28 пострадавших.

Угроза российских ударов может сохраняться, следите за официальными сообщениями и находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги.

