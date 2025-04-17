Рятував поранених внаслідок ракетного удару РФ — у Сумах нагородили підлітка Кирила Ілляшенка
Категорія
Україна
Дата публікації

Рятував поранених внаслідок ракетного удару РФ — у Сумах нагородили підлітка Кирила Ілляшенка

Кирило
Джерело:  online.ua

В. о. міського голови Артем Кобзар вручив 13-річному Кирилу Ілляшенку відзнаку міської ради за героїчний вчинок під час ракетного удару Росії по Сумах 13 квітня.

Головні тези:

  • Кирило Ілляшенко отримав відзнаку міської ради за героїзм та самопожертву під час ракетного удару РФ по місту Суми.
  • Хлопець врятував поранених із палаючого автобусу, проявивши високий рівень відповідальності та мужності.
  • Кирило отримав почесну відзнаку за заслуги перед містом та подарунок від туристичної компанії за свій героїчний вчинок.

13-річний підліток Кирило рятував людей з палаючого автобусу

Зважаючи на проявлену особисту мужність, рішучість і самопожертву під час рятувальних дій унаслідок ракетної атаки РФ, за виявлений героїзм, високий рівень відповідальності та приклад безкорисливої відваги в умовах реальної загрози для життя і здоров’я, Кирила було відзначено Почесною відзнакою Сумської міської ради «За заслуги перед містом» III ступеня.

Нагородження Кирила

Нагородження відбулось безпосередньо в лікарняній палаті, де хлопець нині проходить лікування.

Одна з туристичних компаній подарувала йому також путівку на двотижневий відпочинок у Болгарії.

Це прояв справжньої мужності та людяності. Хлопець не розгубився у критичний момент і врятував інших. Він не лише допоміг своїй мамі, а й витягнув постраждалих із понівеченого транспорту. Це вчинок, гідний великої пошани. Такі історії дають нам надію і віру в людяність. Дякую Кирилу від імені всієї сумської громади, – зазначив в. о. міського голови Артем Кобзар.

Сам Кирило зазнав поранень — три уламки влучили йому в голову. Йому зробили операцію, зараз він перебуває під наглядом лікарів і поступово одужує.

Медики налаштовані оптимістично: хлопець має всі шанси потрапити на омріяний чемпіонат Європи з вільної боротьби, до якого так наполегливо готувався.

Нагадаємо, 13 квітня російська армія завдала ракетного удару по середмістю Сум. Того дня учень 8 класу школи № 4 Кирило Ілляшенко разом із мамою їхав у гості до бабусі. Автобус, у якому вони перебували, опинився в епіцентрі вибуху.

Попри шок і поранення, хлопець швидко зорієнтувався, вистрибнув у вікно пошкодженого транспортного засобу, ззовні відкрив двері й допоміг вибратись з салону матері та іншим пасажирам, які вижили після удару.

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