Рятував поранених внаслідок ракетного удару РФ — у Сумах нагородили підлітка Кирила Ілляшенка

В. о. міського голови Артем Кобзар вручив 13-річному Кирилу Ілляшенку відзнаку міської ради за героїчний вчинок під час ракетного удару Росії по Сумах 13 квітня.
Головні тези:
- Кирило Ілляшенко отримав відзнаку міської ради за героїзм та самопожертву під час ракетного удару РФ по місту Суми.
- Хлопець врятував поранених із палаючого автобусу, проявивши високий рівень відповідальності та мужності.
- Кирило отримав почесну відзнаку за заслуги перед містом та подарунок від туристичної компанії за свій героїчний вчинок.
13-річний підліток Кирило рятував людей з палаючого автобусу
Зважаючи на проявлену особисту мужність, рішучість і самопожертву під час рятувальних дій унаслідок ракетної атаки РФ, за виявлений героїзм, високий рівень відповідальності та приклад безкорисливої відваги в умовах реальної загрози для життя і здоров’я, Кирила було відзначено Почесною відзнакою Сумської міської ради «За заслуги перед містом» III ступеня.
Одна з туристичних компаній подарувала йому також путівку на двотижневий відпочинок у Болгарії.
Сам Кирило зазнав поранень — три уламки влучили йому в голову. Йому зробили операцію, зараз він перебуває під наглядом лікарів і поступово одужує.
Медики налаштовані оптимістично: хлопець має всі шанси потрапити на омріяний чемпіонат Європи з вільної боротьби, до якого так наполегливо готувався.
Попри шок і поранення, хлопець швидко зорієнтувався, вистрибнув у вікно пошкодженого транспортного засобу, ззовні відкрив двері й допоміг вибратись з салону матері та іншим пасажирам, які вижили після удару.
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