Спасал раненых в результате ракетного удара РФ — в Сумах наградили подростка Кирилла Ильяшенко

В. о. городского головы Артем Кобзарь вручил 13-летнему Кириллу Ильяшенко отличие городского совета за героический поступок во время ракетного удара России по Сумам 13 апреля.
Главные тезисы
- Кирилл Ильяшенко был отмечен городским советом города Сумы за героический поступок во время ракетного удара России.
- Подросток проявил высокий уровень ответственности и мужества, спасая раненых из горящего автобуса среди реальной угрозы для жизни.
- Кирилл получил почетное отличие и подарок от туристической компании за проявленный героизм и самопожертвование.
13-летний подросток Кирилл спасал людей из горящего автобуса
Учитывая проявленное личное мужество, решительность и самопожертвование во время спасательных действий вследствие ракетной атаки РФ, за проявленный героизм, высокий уровень ответственности и пример бескорыстной отваги в условиях реальной угрозы для жизни и здоровья, Кирилл был отмечен Почетным отличием Сумского городского совета «За заслуги».
Одна из туристических компаний подарила ему путевку на двухнедельный отдых в Болгарии.
Сам Кирилл получил ранения — три обломка попали ему в голову. Ему сделали операцию, сейчас он находится под наблюдением врачей и постепенно поправляется.
Медики настроены оптимистично: у парня есть все шансы попасть на желанный чемпионат Европы по вольной борьбе, к которому так упорно готовился.
Несмотря на шок и ранение, парень быстро сориентировался, выпрыгнул в окно поврежденного транспортного средства, снаружи открыл дверь и помог выбраться из салона матери и другим выжившим после удара пассажирам.
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