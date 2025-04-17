Спасал раненых в результате ракетного удара РФ — в Сумах наградили подростка Кирилла Ильяшенко

В. о. городского головы Артем Кобзарь вручил 13-летнему Кириллу Ильяшенко отличие городского совета за героический поступок во время ракетного удара России по Сумам 13 апреля.

13-летний подросток Кирилл спасал людей из горящего автобуса

Учитывая проявленное личное мужество, решительность и самопожертвование во время спасательных действий вследствие ракетной атаки РФ, за проявленный героизм, высокий уровень ответственности и пример бескорыстной отваги в условиях реальной угрозы для жизни и здоровья, Кирилл был отмечен Почетным отличием Сумского городского совета «За заслуги».

Награждение Кирилла

Награждение прошло непосредственно в больничной палате, где парень сейчас проходит лечение. Поделиться

Одна из туристических компаний подарила ему путевку на двухнедельный отдых в Болгарии.

Це прояв справжньої мужності та людяності. Хлопець не розгубився у критичний момент і врятував інших. Він не лише допоміг своїй мамі, а й витягнув постраждалих із понівеченого транспорту. Це вчинок, гідний великої пошани. Такі історії дають нам надію і віру в людяність. Дякую Кирилу від імені всієї сумської громади, — зазначив в. о. міського голови Артём Кобзарь. Поделиться

Сам Кирилл получил ранения — три обломка попали ему в голову. Ему сделали операцию, сейчас он находится под наблюдением врачей и постепенно поправляется.

Медики настроены оптимистично: у парня есть все шансы попасть на желанный чемпионат Европы по вольной борьбе, к которому так упорно готовился.

Напомним, 13 апреля российская армия нанесла ракетный удар по центру Сум. В тот день ученик 8 класса школы №4 Кирилл Ильяшенко вместе с мамой ехал в гости к бабушке. Автобус, на котором они находились, оказался в эпицентре взрыва. Поделиться

Несмотря на шок и ранение, парень быстро сориентировался, выпрыгнул в окно поврежденного транспортного средства, снаружи открыл дверь и помог выбраться из салона матери и другим выжившим после удара пассажирам.