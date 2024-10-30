Рій дронів та робособака. В Україні провели тестування нових військових технологій

На полігоні Brave1 протестували 3 найочікуваніші технології для фронту.
Головні тези:
- На полігоні Brave1 в Україні протестували 3 найочікуваніші військові технології.
- У випробуваннях взяли участь 17 команд виробників, що представили свої нові розробки роїв дронів та керованих боєприпасів.
- Використання роїв дронів та керованих боєприпасів підвищує ефективність бойових вильотів дронів-бомберів.
- Україна вдалося перевиконати плани з виробництва дронів, виготовивши понад 1 млн дронів у 2024 році.
- Створення сприятливих умов для розвитку оборонної індустрії спонукало до розширення виробництва дронів в Україні.
В Україні проводили тестування нових розробок для фронту
На полігоні Brave1 відбулося випробування нових українських розробок — роїв дронів та керованих боєприпасів, які планується поставити на озброєння у ЗСУ.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
За інформацією Сметаніна, у випробуваннях взяли участь 17 команд виробників. Сім із них представили свої напрацювання технології рою дронів, 10 — керованих боєприпасів. Ці рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до вирішення завдань.
Мінстратегпром працює не лише над кількістю необхідних Силам оборони виробів, але й над тим, щоб постачати у військо інноваційні рішення, які потрібні зараз та у найближчому майбутньому. Максимально ефективні, актуальні продукти розраховані на умови, в яких відбуваються військові дії.
Щоб виробники змогли це реалізувати, ми і зібрали всіх разом. Представники Міноборони й Генштабу побачили, що саме вміє український виробник, та дали свої рекомендації для покращення продуктів, — додав Сметанін.
Україна виробила понад 1 млн дронів у 2024 році
Україні вдалося перевиконати плани з виробництва дронів, про які наприкінці минулого року говорив колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Він заявляв, що у 2024-му в Україні планують виготовити мільйон FPV-дронів, понад 10 тисяч ударних дронів з середньою дальністю польоту та понад тисячу безпілотників з дальністю від тисячі кілометрів.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
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