Рій дронів та робособака. В Україні провели тестування нових військових технологій

В Україні проводили тестування нових розробок для фронту

На полігоні Brave1 відбулося випробування нових українських розробок — роїв дронів та керованих боєприпасів, які планується поставити на озброєння у ЗСУ.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Разом з Brave1, Міноборони, Мінцифри, Генштабом, Нацгвардією провели демонстраційні випробування нових українських розробок — роїв дронів та керованих боєприпасів. Герман Сметанін Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

За інформацією Сметаніна, у випробуваннях взяли участь 17 команд виробників. Сім із них представили свої напрацювання технології рою дронів, 10 — керованих боєприпасів. Ці рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до вирішення завдань.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, рій дає змогу одному пілоту керувати цілою групою БпЛА. Дрони в рою можуть автономно виконувати місії завдяки роботі в групі. Керовані боєприпаси автоматично наводяться на ціль, коригуючи власний політ. Використання цих боєприпасів суттєво підвищує ефективність бойових вильотів дронів-бомберів. Поширити

Мінстратегпром працює не лише над кількістю необхідних Силам оборони виробів, але й над тим, щоб постачати у військо інноваційні рішення, які потрібні зараз та у найближчому майбутньому. Максимально ефективні, актуальні продукти розраховані на умови, в яких відбуваються військові дії.

Щоб виробники змогли це реалізувати, ми і зібрали всіх разом. Представники Міноборони й Генштабу побачили, що саме вміє український виробник, та дали свої рекомендації для покращення продуктів, — додав Сметанін.

Україна виробила понад 1 млн дронів у 2024 році

Україні вдалося перевиконати плани з виробництва дронів, про які наприкінці минулого року говорив колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Він заявляв, що у 2024-му в Україні планують виготовити мільйон FPV-дронів, понад 10 тисяч ударних дронів з середньою дальністю польоту та понад тисячу безпілотників з дальністю від тисячі кілометрів.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.