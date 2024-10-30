Рой дронов и робособака. В Украине провели тестирование новых военных технологий
Категория
Украина
Дата публикации

Рой дронов и робособака. В Украине провели тестирование новых военных технологий

Михаил Федоров
Рой дронов
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На полигоне Brave1 протестировали 3 самых ожидаемых технологии для фронта.

Главные тезисы

  • В Украине на полигоне Brave1 проведено тестирование новых военных технологий, включая рой дронов и управляемые боеприпасы.
  • Использование технологии роя дронов позволяет одному пилоту управлять целой группой БпЛА, повышая автономность и эффективность выполнения миссий.
  • Управляемые боеприпасы, которые автоматически наводятся на цель, значительно повышают эффективность боевых вылетов дронов-бомберов.
  • Украина планирует создать большое количество беспилотников различных типов, что свидетельствует о развитии оборонной индустрии страны.
  • Проведенные испытания дали возможность министерствам и ведомствам увидеть потенциал украинских разработок и внести рекомендации для их совершенствования.

В Украине проводили тестирование новых разработок для фронта

На полигоне Brave1 прошли испытания новых украинских разработок — роев дронов и управляемых боеприпасов, которые планируется поставить на вооружение в ВСУ.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Вместе с Brave1, Минобороны, Минцифры, Генштабом, Нацгвардией провели демонстрационные испытания новых украинских разработок — роев дронов и управляемых боеприпасов.

Герман Сметанин

Герман Сметанин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

По информации Сметанина, в испытаниях приняло участие 17 команд производителей. Семь из них представили свои наработки технологии роя дронов, 10 – управляемых боеприпасов. Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали разные подходы к решению задач.

Как сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Рой позволяет одному пилоту руководить целой группой БпЛА. Дроны в рое могут автономно выполнять миссии благодаря работе в группе. Управляемые боеприпасы автоматически наводятся на цель, корректируя свой полет. Использование этих боеприпасов существенно повышает эффективность боевых вылетов дронов-бомберов.

Минстратегпром работает не только над количеством необходимых сил обороны изделий, но и над тем, чтобы поставлять в армию инновационные решения, которые нужны сейчас и в ближайшем будущем. Максимально эффективные, актуальные продукты рассчитаны на условия, в которых происходят военные действия.

Чтобы производители смогли это реализовать, мы и собрали всех вместе. Представители Минобороны и Генштаба увидели, что умеет украинский производитель, и дали свои рекомендации для улучшения продуктов, — добавил Сметанин.

Украина произвела более 1 млн дронов в 2024 году

Украине удалось перевыполнить планы по производству дронов, о которых в конце прошлого года говорил бывший министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Он заявлял, что в 2024-м в Украине планируется изготовить миллион FPV-дронов, более 10 тысяч ударных дронов со средней дальностью полета и более тысячи беспилотников с дальностью от тысячи километров.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Цифры я называть не буду. Но все эти показатели по этому направлению из этих номенклатур перевыполнены. Это благодаря созданию благоприятных условий для развития в Украине оборонной индустрии по этому направлению. То есть Кабинетом министров были созданы такие условия, побуждавшие расширение производства, его масштабирование и создание большого количества частных предприятий.

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