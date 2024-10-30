Рой дронов и робособака. В Украине провели тестирование новых военных технологий

В Украине проводили тестирование новых разработок для фронта

На полигоне Brave1 прошли испытания новых украинских разработок — роев дронов и управляемых боеприпасов, которые планируется поставить на вооружение в ВСУ.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Вместе с Brave1, Минобороны, Минцифры, Генштабом, Нацгвардией провели демонстрационные испытания новых украинских разработок — роев дронов и управляемых боеприпасов. Герман Сметанин Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

По информации Сметанина, в испытаниях приняло участие 17 команд производителей. Семь из них представили свои наработки технологии роя дронов, 10 – управляемых боеприпасов. Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали разные подходы к решению задач.

Как сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Рой позволяет одному пилоту руководить целой группой БпЛА. Дроны в рое могут автономно выполнять миссии благодаря работе в группе. Управляемые боеприпасы автоматически наводятся на цель, корректируя свой полет. Использование этих боеприпасов существенно повышает эффективность боевых вылетов дронов-бомберов.

Минстратегпром работает не только над количеством необходимых сил обороны изделий, но и над тем, чтобы поставлять в армию инновационные решения, которые нужны сейчас и в ближайшем будущем. Максимально эффективные, актуальные продукты рассчитаны на условия, в которых происходят военные действия.

Чтобы производители смогли это реализовать, мы и собрали всех вместе. Представители Минобороны и Генштаба увидели, что умеет украинский производитель, и дали свои рекомендации для улучшения продуктов, — добавил Сметанин. Поделиться

Украина произвела более 1 млн дронов в 2024 году

Украине удалось перевыполнить планы по производству дронов, о которых в конце прошлого года говорил бывший министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Он заявлял, что в 2024-м в Украине планируется изготовить миллион FPV-дронов, более 10 тысяч ударных дронов со средней дальностью полета и более тысячи беспилотников с дальностью от тысячи километров.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.