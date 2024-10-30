Рой дронов и робособака. В Украине провели тестирование новых военных технологий

На полигоне Brave1 протестировали 3 самых ожидаемых технологии для фронта.
Главные тезисы
- В Украине на полигоне Brave1 проведено тестирование новых военных технологий, включая рой дронов и управляемые боеприпасы.
- Использование технологии роя дронов позволяет одному пилоту управлять целой группой БпЛА, повышая автономность и эффективность выполнения миссий.
- Управляемые боеприпасы, которые автоматически наводятся на цель, значительно повышают эффективность боевых вылетов дронов-бомберов.
- Украина планирует создать большое количество беспилотников различных типов, что свидетельствует о развитии оборонной индустрии страны.
- Проведенные испытания дали возможность министерствам и ведомствам увидеть потенциал украинских разработок и внести рекомендации для их совершенствования.
В Украине проводили тестирование новых разработок для фронта
На полигоне Brave1 прошли испытания новых украинских разработок — роев дронов и управляемых боеприпасов, которые планируется поставить на вооружение в ВСУ.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
По информации Сметанина, в испытаниях приняло участие 17 команд производителей. Семь из них представили свои наработки технологии роя дронов, 10 – управляемых боеприпасов. Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали разные подходы к решению задач.
Как сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Рой позволяет одному пилоту руководить целой группой БпЛА. Дроны в рое могут автономно выполнять миссии благодаря работе в группе. Управляемые боеприпасы автоматически наводятся на цель, корректируя свой полет. Использование этих боеприпасов существенно повышает эффективность боевых вылетов дронов-бомберов.
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Украина произвела более 1 млн дронов в 2024 году
Украине удалось перевыполнить планы по производству дронов, о которых в конце прошлого года говорил бывший министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Он заявлял, что в 2024-м в Украине планируется изготовить миллион FPV-дронов, более 10 тысяч ударных дронов со средней дальностью полета и более тысячи беспилотников с дальностью от тысячи километров.
Об этом сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Цифры я называть не буду. Но все эти показатели по этому направлению из этих номенклатур перевыполнены. Это благодаря созданию благоприятных условий для развития в Украине оборонной индустрии по этому направлению. То есть Кабинетом министров были созданы такие условия, побуждавшие расширение производства, его масштабирование и создание большого количества частных предприятий.
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