Рішення Байдена щодо України можуть допомогти Трампу закінчити війну
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Рішення Байдена щодо України можуть допомогти Трампу закінчити війну

Рішення Байдена щодо України можуть допомогти Трампу закінчити війну
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Джерело:  Bloomberg

Президент США Джо Байден зараз активно працює над зміцненням позицій Україні. Це частково зумовлено обіцянкою Дональда Трампа  швидко завершити війну після повернення до Білого дому у січні.

Головні тези:

  • Рішення Байдена щодо ударів України на території Росії викликали реакцію Москви та команди Трампа.
  • Наявність американських ракет ATACMS допоможе підвищити обороноздатність України.
  • Активна підтримка України з боку Америки може зміцнити позицію Трампа у переговорному процесі з Росією.
  • Стратегія Байдена спрямована на максимальне посилення України та може мати значущі наслідки для міжнародних відносин.

Що відомо про ключові рішення Байдена щодо України

Як зазначає видання, серед основних рішень Байдена є:

  • Дозвіл Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Цей крок одразу викликав обурення Москви та критику з боку команди Трампа як "непотрібну ескалацію".

  • Схвалення постачання протипіхотних мін.

  • Списання близько 5 мільярдів доларів українського боргу.

  • Введення санкцій проти великого російського банку, що обробляє платежі за природний газ.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, ці дії є частиною стратегії президента Байдена, спрямованої на максимальне посилення України до можливого вступу Трампа на посаду.

Адміністрація Байдена прагне показати, що Україна здатна дати гідну відповідь Росії у разі продовження агресії.

Як зазначає Bloomberg, риторика Трампа щодо швидкого завершення війни може передбачати врегулювання через переговори. При цьому деякі з рішень Байдена можуть бути вигідними і для Трампа. Зокрема, вони можуть зміцнити позиції України, що дозволить республіканцю використовувати це як важіль у переговорах із Росією.

Дії Байдена зараз можуть посилити позиції Трампа, забезпечивши йому вигідніші умови для припинення війни та Україні — кращу позицію на переговорах, — зазначила Шелбі Магід, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради.

Скільки ракет ATACMS може бути у розпорядженні України

Як вдалося дізнатися журналістам The Times, Сили оборони України станом на сьогодні можуть мати близько 50 американських тактичних ракет ATACMS.

Що важливо розуміти, ці американські ракети настільки високо цінуються в усьому світі, що США експортували їх багатьом своїм союзникам.

Насамперед йдеться про Австралію, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Польщу та Марокко.

Редакція видання стверджує, що наразі Україна знаходиться в кінці цього списку.

Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет, — сказано в повідомленні.

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