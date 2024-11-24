Решения Байдена по Украине могут помочь Трампу закончить войну

Президент США Джо Байден активно работает над укреплением позиций Украины. Это частично обусловлено обещанием Дональда Трампа быстро завершить войну по возвращении в Белый дом в январе.

Что известно о ключевых решениях Байдена по Украине

Как отмечает издание, среди основных решений Байдена есть:

Разрешение Украине наносить удары по военным целям на территории России. Этот шаг сразу вызвал возмущение Москвы и критику со стороны команды Трампа как "ненужную эскалацию".

Одобрение снабжения противопехотных мин.

Списание около 5 миллиардов долларов украинского долга.

Введение санкций против крупного российского банка, обрабатывающего платежи за газ.

По словам источника, знакомого с ситуацией, эти действия являются частью стратегии президента Байдена, направленной на максимальное усиление Украины возможного вступления Трампа в должность.

Администрация Байдена хочет показать, что Украина способна дать достойный ответ России в случае продолжения агрессии.

Как отмечает Bloomberg, риторика Трампа о скором завершении войны может предусматривать урегулирование из-за переговоров. При этом некоторые из решений Байдена могут быть выгодны и для Трампа. В частности, они могут укрепить позиции Украины, что позволит республиканцу использовать это как рычаг в переговорах с Россией.

Действия Байдена сейчас могут усилить позиции Трампа, обеспечив ему более выгодные условия для прекращения войны и Украины – лучшую позицию на переговорах, – отметила Шелби Магид, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета. Поделиться

Сколько ракет ATACMS может быть в распоряжении Украины

Как удалось узнать журналистам The Times, Силы обороны Украины по состоянию на сегодняшний день могут иметь около 50 американских тактических ракет ATACMS.

Что важно понимать, эти американские ракеты настолько высоко ценятся по всему миру, что США экспортировали их многим своим союзникам.

В первую очередь речь идет об Австралии, Южной Корее, Румынии, Греции, Турции, Польше и Марокко.

Редакция издания утверждает, что Украина находится в конце этого списка.