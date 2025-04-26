Роковини Чорнобильської катастрофи. Про що важливо пам'ятати

26 квітня – Міжнародний день памʼяті про Чорнобильську катастрофу. Минуло уже 39 років з моменту трагедії, яка змінила життя мільйонів людей. Роковини Чорнобиля завжди будуть нагадувати світу про жахи радянської дійсності та фатальні наслідки існування СРСР.
Головні тези:
- Процес осмислення того, що відбулося в Чорнобилі у 1986-му, досі не завершився.
- Проблема полягає в тому, що Москва досі приховує всю правду про цю трагедію.
Україна та світ не мають права забувати про Чорнобильську катастрофу
Трагедія сталася насамперед через те, що:
влада надавала більшого значення прописаним на папері планам і бюрократичним процедурам, “підганяючи” показники під очікування та ігноруючи серйозні проблеми
державні структури були наскрізь пронизані брехнею і пристосуванством,
не було прозорості у відносинах між владою і суспільством,
у пріоритеті не людина та її життя, а “імідж держави”.
Дослідник Чорнобильської катастрофи Олег Бажан звертає увагу на те, основний масив архівних документів про аварію залишився у Москві — й він досі засекречений.
Не можна також ігнорувати той факт, що з 24 лютого до 31 березня Чорнобильська АЕС знаходилася під окупацією Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-