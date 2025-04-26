Годовщина Чернобыльской катастрофы. О чем важно помнить
Категория
Украина
Дата публикации

Годовщина Чернобыльской катастрофы. О чем важно помнить

Украина и мир не имеют права забывать о Чернобыльской катастрофе
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Источник:  online.ua

26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Прошло уже 39 лет с момента трагедии, изменившей жизни миллионов людей. Годовщина Чернобыля всегда будет напоминать миру об ужасах советской действительности и роковых последствиях существования СССР.

Главные тезисы

  • Процесс осмысления того, что произошло в Чернобыле в 1986 году, до сих пор не завершился.
  • Проблема состоит в том, что Москва до сих пор скрывает всю правду об этой трагедии.

Украина и мир не имеют права забывать о Чернобыльской катастрофе

Трагедия произошла прежде всего из-за того, что:

  • власть придавала большее значение прописанным на бумаге планам и бюрократическим процедурам, "подгоняя" показатели под ожидания и игнорируя серьезные проблемы

  • государственные структуры были насквозь пронизаны ложью и приспособленством,

  • не было прозрачности в отношениях между властью и обществом,

  • в приоритете не человек и его жизнь, а "имидж государства".

Исследователь Чернобыльской катастрофы Олег Бажан обращает внимание на то, что основной массив архивных документов об аварии остался в Москве — и он до сих пор засекречен.

Сейчас государство, которое прячет за семью замками архивные документы и боится исторической правды, оккупировало Запорожскую атомную электростанцию — крупнейшую в Европе и своими действиями угрожает новой ядерной катастрофой.

Нельзя также игнорировать тот факт, что с 24 февраля по 31 марта Чернобыльская АЭС находилась под оккупацией России.

Поведение россиян на оккупированной ЧАЭС год назад шокировало невежеством относительно того, на каком объекте они находятся.

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