Годовщина Чернобыльской катастрофы. О чем важно помнить

26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Прошло уже 39 лет с момента трагедии, изменившей жизни миллионов людей. Годовщина Чернобыля всегда будет напоминать миру об ужасах советской действительности и роковых последствиях существования СССР.
Главные тезисы
- Процесс осмысления того, что произошло в Чернобыле в 1986 году, до сих пор не завершился.
- Проблема состоит в том, что Москва до сих пор скрывает всю правду об этой трагедии.
Украина и мир не имеют права забывать о Чернобыльской катастрофе
Трагедия произошла прежде всего из-за того, что:
власть придавала большее значение прописанным на бумаге планам и бюрократическим процедурам, "подгоняя" показатели под ожидания и игнорируя серьезные проблемы
государственные структуры были насквозь пронизаны ложью и приспособленством,
не было прозрачности в отношениях между властью и обществом,
в приоритете не человек и его жизнь, а "имидж государства".
Исследователь Чернобыльской катастрофы Олег Бажан обращает внимание на то, что основной массив архивных документов об аварии остался в Москве — и он до сих пор засекречен.
Нельзя также игнорировать тот факт, что с 24 февраля по 31 марта Чернобыльская АЭС находилась под оккупацией России.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-