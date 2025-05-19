Росія активізувала військову присутність біля кордону з Фінляндією — чим це загрожує

Росія активно посилює військову присутність біля фінського кордону. Супутникові знімки фіксують масштабне будівництво нової інфраструктури, зокрема укриттів для винищувачів, складів та польових таборів.
Головні тези:
- Росія збільшує військову присутність біля кордону з Фінляндією, що може спричинити загрозу для регіону в майбутньому.
- Фінляндські військові розвідники попереджають про можливу агресію Росії у 2030 році після завершення війни в Україні.
- НАТО вважає активність Росії на кордоні з Фінляндією стратегічно важливою та можливою новою гарячою точкою.
Росія може напасти на Фінляндію у 2030 році
На знімках помітно десятки нових наметів у Кам’янці — менш ніж за 40 миль від Фінляндії, а також відновлення активності на авіабазах у Мурманську та Олені, розташованих в Арктиці.
У цих районах, які донедавна були напівзаконсервованими, нині фіксують регулярну присутність вертольотів, літаків і техніки.
За словами аналітиків, росіяни розширюють свої бригади до рівня дивізій — це може означати збільшення чисельності військ у регіоні на тисячі.
Фінські військові розвідники вважають, що після завершення фази високої інтенсивності війни в Україні Росія зосередить ресурси на північному напрямку.
НАТО підтверджує: активність Москви має стратегічне значення. Кордон із Фінляндією, яка вступила в Альянс два роки тому, тепер є найдовшою ділянкою контакту НАТО з Росією — понад 1300 км.
У НАТО вважають, що саме північ може стати новою гарячою точкою.
У відповідь на російські кроки Фінляндія й США провели масштабні арктичні навчання з маневрами у лісах і бойовим тренуванням на лижах. Ймовірний супротивник — Росія.
Фінські військові зазначають, що мають приблизно п’ять років до того, як російські сили досягнуть рівня, здатного створити пряму загрозу. Але переконані — це лише питання часу.
Така активність Кремля сигналізує про довгострокову стратегію після завершення війни в Україні — повернення фокуса на протистояння з НАТО та зміцнення своїх позицій в Арктиці.
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