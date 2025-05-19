Россия активизировала военное присутствие у границы с Финляндией — чем это грозит

Россия активно усиливает военное присутствие у финской границы. Спутниковые снимки фиксируют масштабное строительство новой инфраструктуры, в том числе укрытий для истребителей, складов и полевых лагерей.

Россия может напасть на Финляндию в 2030 году

На снимках заметны десятки новых палаток в Каменце — менее чем в 40 милях от Финляндии, а также возобновление активности на авиабазах в Мурманске и Елене, расположенных в Арктике.

В этих районах, которые недавно были полузаконсервированными, сейчас фиксируют регулярное присутствие вертолетов, самолетов и техники.

По словам аналитиков, россияне расширяют свои бригады до уровня дивизий, что может означать увеличение численности войск в регионе на тысячи.

Финские военные разведчики считают, что по завершении фазы высокой интенсивности войны в Украине Россия сосредоточит ресурсы на северном направлении.

Речь идет о гораздо более высокой численности войск, — заявил бригадный генерал Пекка Турунен, директор Финской оборонной разведки. Поделиться

НАТО подтверждает: активность Москвы имеет стратегическое значение. Граница с Финляндией, которая вступила в Альянс два года назад, теперь самый длинный участок контакта НАТО с Россией — более 1300 км.

В НАТО считают, что именно север может стать новой горячей точкой.

В ответ на российские шаги Финляндия и США провели масштабные арктические учения с маневрами в лесах и боевой тренировкой на лыжах. Вероятный противник — Россия.

Финские военные отмечают, что приблизительно пять лет до того, как российские силы достигнут уровня, способного создать прямую угрозу. Но убеждены — это только вопрос времени.

Такая активность Кремля сигнализирует о долгосрочной стратегии после завершения войны в Украине — возвращении фокуса на противостояние с НАТО и укреплении своих позиций в Арктике.