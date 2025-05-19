Россия активизировала военное присутствие у границы с Финляндией — чем это грозит

Россия активно усиливает военное присутствие у финской границы. Спутниковые снимки фиксируют масштабное строительство новой инфраструктуры, в том числе укрытий для истребителей, складов и полевых лагерей.
Главные тезисы
- Россия активно усиливает свое военное присутствие у границ с Финляндией, строит новую инфраструктуру и увеличивает численность войск в регионе.
- Финляндские военные разведчики предупреждают о возможной агрессии России в 2030 году, после завершения войны в Украине.
- НАТО рассматривает активность России на границе с Финляндией как стратегически важную и потенциальную новую горячую точку на карте напряженности.
Россия может напасть на Финляндию в 2030 году
На снимках заметны десятки новых палаток в Каменце — менее чем в 40 милях от Финляндии, а также возобновление активности на авиабазах в Мурманске и Елене, расположенных в Арктике.
В этих районах, которые недавно были полузаконсервированными, сейчас фиксируют регулярное присутствие вертолетов, самолетов и техники.
По словам аналитиков, россияне расширяют свои бригады до уровня дивизий, что может означать увеличение численности войск в регионе на тысячи.
Финские военные разведчики считают, что по завершении фазы высокой интенсивности войны в Украине Россия сосредоточит ресурсы на северном направлении.
НАТО подтверждает: активность Москвы имеет стратегическое значение. Граница с Финляндией, которая вступила в Альянс два года назад, теперь самый длинный участок контакта НАТО с Россией — более 1300 км.
В НАТО считают, что именно север может стать новой горячей точкой.
В ответ на российские шаги Финляндия и США провели масштабные арктические учения с маневрами в лесах и боевой тренировкой на лыжах. Вероятный противник — Россия.
Финские военные отмечают, что приблизительно пять лет до того, как российские силы достигнут уровня, способного создать прямую угрозу. Но убеждены — это только вопрос времени.
Такая активность Кремля сигнализирует о долгосрочной стратегии после завершения войны в Украине — возвращении фокуса на противостояние с НАТО и укреплении своих позиций в Арктике.
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