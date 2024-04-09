Росія атакувала авіаційними бомбами центр Харкова. Постраждали цивільні

У Харкові 9 квітня пролунали звуки вибухів. Попередньо відомо два прильоти по центральній частині міста.

Що відомо про атаку РФ на Харків

Спочатку поліція повідомила про звук вибухів у місті. До цього Повітряні сили України повідомляли про пуск КАБів у Харківській області. Потім Синєгубов відзвітував, що росіяни вдарили по Харкову.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти по центральній частині міста.

Попередньо — КАБи. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється, — написав мер міста. Поширити

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів окупантів по Харкову попередньо двоє людей дістали поранення.

Терехов повідомив, що наразі троє постраждалих. Однак пошук поранених на місці прильоту триває.

За словами Синєгубова, окупанти завдали щонайменше 2 удари по цивільному підприємству Харкова.

Є руйнування і загоряння будівель. На цю хвилину троє постраждалих, у середньому стані, всі — працівники підприємства, — написав він. Поширити

Очільник області додав, що розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди.

Що відомо про попередні удари РФ по Харкову

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії. Окрім того, були введені планові відключення світла.

Синєгубов заявляє про брак потужностей, однак поки, за його словами загрози для масштабного відключення світла по місту немає.