Россия атаковала авиационными бомбами центр Харькова. Пострадали гражданские

В Харькове 9 апреля раздались звуки взрывов. Предварительно известно два прилета по центральной части города.
Что известно об атаке РФ на Харьков
Первоначально полиция сообщила о звуке взрывов в городе. До этого Воздушные силы Украины сообщали о пуске КАБ в Харьковской области. Затем Синегубов отчитался, что россияне ударили по Харькову.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по центральной части города.
Впоследствии председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов оккупантов по Харькову предварительно два человека получили ранения.
Терехов сообщил, что в настоящее время трое пострадавших. Однако поиск раненых на месте прилета продолжается.
По словам Синегубова, оккупанты нанесли по меньшей мере 2 удара по гражданскому предприятию Харькова.
Глава области добавил, что разбор завалов продолжается, могут быть заблокированы люди.
Что известно о предварительных ударах РФ по Харькову
Российские оккупанты продолжают регулярные обстрелы города и области комбинированными атаками, нанося удары днем и ночью. Особенно опасны регионы северо-восточной и восточной частей областей.
Поэтому в Харькове досрочно завершили отопительный сезон на фоне массированных ракетных атак России. Кроме того, были введены плановые отключения света.
Синегубов заявляет о нехватке мощностей, однако пока, по его словам, угрозы для масштабного отключения света по городу нет.
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