Россия атаковала авиационными бомбами центр Харькова. Пострадали гражданские
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала авиационными бомбами центр Харькова. Пострадали гражданские

Игорь Терехов
спасатели
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В Харькове 9 апреля раздались звуки взрывов. Предварительно известно два прилета по центральной части города.

Что известно об атаке РФ на Харьков

Первоначально полиция сообщила о звуке взрывов в городе. До этого Воздушные силы Украины сообщали о пуске КАБ в Харьковской области. Затем Синегубов отчитался, что россияне ударили по Харькову.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по центральной части города.

Предварительно — КАБы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, — написал мэр города.

Впоследствии председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов оккупантов по Харькову предварительно два человека получили ранения.

Терехов сообщил, что в настоящее время трое пострадавших. Однако поиск раненых на месте прилета продолжается.

По словам Синегубова, оккупанты нанесли по меньшей мере 2 удара по гражданскому предприятию Харькова.

Есть разрушение и возгорание построек. К этой минуте трое пострадавших, в среднем состоянии, все — работники предприятия, — написал он.

Глава области добавил, что разбор завалов продолжается, могут быть заблокированы люди.

Что известно о предварительных ударах РФ по Харькову

Российские оккупанты продолжают регулярные обстрелы города и области комбинированными атаками, нанося удары днем и ночью. Особенно опасны регионы северо-восточной и восточной частей областей.

Поэтому в Харькове досрочно завершили отопительный сезон на фоне массированных ракетных атак России. Кроме того, были введены плановые отключения света.

Синегубов заявляет о нехватке мощностей, однако пока, по его словам, угрозы для масштабного отключения света по городу нет.

Рассматриваем возможность принудительной эвакуации из северной части Харьковской области. Речь идет о тех населенных пунктах, которые постоянно находятся под обстрелами, — предупредил Синегубов.

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