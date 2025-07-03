Росія атакувала балістикою припортову інфраструктуру Одеси — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала балістикою припортову інфраструктуру Одеси — є загиблі та поранені

ракета
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Джерело:  Суспільне

Під час атаки РФ на Одесу вдень 3 липня постраждала припортова інфраструктура. Двоє людей загинули, шестеро поранені.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила атаку на припортову інфраструктуру Одеси, що призвело до загибелі двох людей і поранення шістьох.
  • Одеський голова Олег Кіпер повідомив про удар балістичною касетною ракетою, який був завданий по порту міста.
  • Наразі надається медична допомога пораненим, серед яких водій вантажівки та ще одна особа, інформація про стан якої додається.

Росія била ракетою по порту Одеси: є жертви

Про ситуацію в місті повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

По припортовій інфраструктурі було завдано удару балістичною касетною ракетою. На жаль, двоє людей загинули, троє отримали поранення, їм надають медичну допомогу. Це водій вантажівки і зараз особу іншого встановлюють. По інших дам додатково інформацію, який їхній стан.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Голова Одеської ОВА

Пізніше віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба уточнив, що двоє загиблих - докер-механізатор та водій вантажівки.

Шестеро людей отримали поранення. Серед них – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади,

Сьогодні вдень ракета «Іскандер» влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

Швидкісна ціль у напрямку Одеси була запущена Росією близько 13.00, про що повідомили Повітряні сили ЗСУ,

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