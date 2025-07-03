Росія атакувала балістикою припортову інфраструктуру Одеси — є загиблі та поранені

Під час атаки РФ на Одесу вдень 3 липня постраждала припортова інфраструктура. Двоє людей загинули, шестеро поранені.

Росія била ракетою по порту Одеси: є жертви

Про ситуацію в місті повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

По припортовій інфраструктурі було завдано удару балістичною касетною ракетою. На жаль, двоє людей загинули, троє отримали поранення, їм надають медичну допомогу. Це водій вантажівки і зараз особу іншого встановлюють. По інших дам додатково інформацію, який їхній стан. Олег Кіпер Голова Одеської ОВА

Пізніше віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба уточнив, що двоє загиблих - докер-механізатор та водій вантажівки.

Шестеро людей отримали поранення. Серед них – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади,

Сьогодні вдень ракета «Іскандер» влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

Швидкісна ціль у напрямку Одеси була запущена Росією близько 13.00, про що повідомили Повітряні сили ЗСУ,