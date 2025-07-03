Росія атакувала балістикою припортову інфраструктуру Одеси — є загиблі та поранені

Під час атаки РФ на Одесу вдень 3 липня постраждала припортова інфраструктура. Двоє людей загинули, шестеро поранені.
Головні тези:
- Російська армія здійснила атаку на припортову інфраструктуру Одеси, що призвело до загибелі двох людей і поранення шістьох.
- Одеський голова Олег Кіпер повідомив про удар балістичною касетною ракетою, який був завданий по порту міста.
- Наразі надається медична допомога пораненим, серед яких водій вантажівки та ще одна особа, інформація про стан якої додається.
Росія била ракетою по порту Одеси: є жертви
Про ситуацію в місті повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Пізніше віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба уточнив, що двоє загиблих - докер-механізатор та водій вантажівки.
Шестеро людей отримали поранення. Серед них – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади,
Сьогодні вдень ракета «Іскандер» влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.
Швидкісна ціль у напрямку Одеси була запущена Росією близько 13.00, про що повідомили Повітряні сили ЗСУ,
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-