Россия атаковала баллистикой припортовую инфраструктуру Одессы — есть погибшие и раненые

Во время атаки РФ на Одессу днем 3 июля пострадала припортовая инфраструктура. Два человека погибли, шестеро ранены.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала припортовую инфраструктуру Одессы, погибли два человека и ранены шестеро.
- Российские силы запустили ракету по Одессе около 13:00, как сообщили Воздушные силы ВСУ.
Россия била ракетой по порту Одессы: есть жертвы
О ситуации в городе сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Позднее Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению, уточнил: двое погибших - докер-механизатор и водитель грузовика. Шесть человек получили ранения.
Сегодня днем ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.
Скоростная цель в направлении Одессы была запущена Россией около 13.00, о чем сообщили Воздушные силы ВСУ,
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