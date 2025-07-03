Россия атаковала баллистикой припортовую инфраструктуру Одессы — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала баллистикой припортовую инфраструктуру Одессы — есть погибшие и раненые

ракета
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Источник:  Суспільне

Во время атаки РФ на Одессу днем 3 июля пострадала припортовая инфраструктура. Два человека погибли, шестеро ранены.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала припортовую инфраструктуру Одессы, погибли два человека и ранены шестеро.
  • Российские силы запустили ракету по Одессе около 13:00, как сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россия била ракетой по порту Одессы: есть жертвы

О ситуации в городе сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По припортовой инфраструктуре был нанесен удар баллистической кассетной ракетой. К сожалению, два человека погибли, трое получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Это водитель грузовика и сейчас личность другого устанавливают. По другим дам дополнительно информацию, каково их состояние.

Олег Кипер

Олег Кипер

Глава Одесской ОВА

Позднее Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению, уточнил: двое погибших - докер-механизатор и водитель грузовика. Шесть человек получили ранения.

Сегодня днем ​​ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

Скоростная цель в направлении Одессы была запущена Россией около 13.00, о чем сообщили Воздушные силы ВСУ,

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