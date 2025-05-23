Росія атакувала Буковину та Прикарпаття

Протягом ночі 23 травня російські ударні дрони здійснювали повітряний напад на різні регіони країни. Так, зафіксовані пошкодження будинків та авто на Івано-Франківщині, а у Чернівецькій області спалахнула пожежа на залізничній станції.

Що відомо про наслідки нової атаки РФ

Про ситуацію після нового нападу РФ розповіли голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук та голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк.

Вранці Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники. Працювали Сили протиповітряної оборони. Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів у Коломийському районі, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, вказано, що російські ударні дрони також на світанку атакували Буковину.

Сили ППО змогли знищити декілька ворожих цілей.

Однак після падіння уламків спалахнула пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області.

Працівники ДСНС змогли швидко приборкати вогонь — ніхто не постраждав.

Варто зазначити, що близько опівночі 22 травня в Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Вранці 23 травня Росія атакувала житловий сектор Білопільської громади Сумської області. Після цього спалахнула пожежа в оселі мирних громадян.