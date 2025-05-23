Росія атакувала Буковину та Прикарпаття

Протягом ночі 23 травня російські ударні дрони здійснювали повітряний напад на різні регіони країни. Так, зафіксовані пошкодження будинків та авто на Івано-Франківщині, а у Чернівецькій області спалахнула пожежа на залізничній станції.
Головні тези:
- Сили ППО стали за захист України, знищивши декілька ворожих цілей.
- Пожежі також вдалося швидко приборкати, минулося без постраждалих.
Що відомо про наслідки нової атаки РФ
Про ситуацію після нового нападу РФ розповіли голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук та голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк.
Окрім того, вказано, що російські ударні дрони також на світанку атакували Буковину.
Сили ППО змогли знищити декілька ворожих цілей.
Однак після падіння уламків спалахнула пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області.
Працівники ДСНС змогли швидко приборкати вогонь — ніхто не постраждав.
Варто зазначити, що близько опівночі 22 травня в Запоріжжі пролунали звуки вибухів.
Вранці 23 травня Росія атакувала житловий сектор Білопільської громади Сумської області. Після цього спалахнула пожежа в оселі мирних громадян.
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