Россия атаковала Буковину и Прикарпатье
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Буковину и Прикарпатье

Онищук Светлана / Ивано-Франковская ОВА
Что известно о последствиях новой атаки РФ
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В течение ночи 23 мая российские ударные дроны совершали воздушное нападение на разные регионы страны. Так, зафиксированы повреждения домов и авто в Ивано-Франковской области, а в Черновицкой области вспыхнул пожар на железнодорожной станции.

Главные тезисы

  • Силы ПВО стали за защиту Украины, уничтожив несколько вражеских целей.
  • Пожар также удалось быстро обуздать, обошлось без пострадавших.

Что известно о последствиях новой атаки РФ

О ситуации после нового нападения РФ рассказали глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук и глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

Утром Прикарпатья снова атаковали вражеские беспилотники. Работали Силы противовоздушной обороны.

Кроме того, указано, что российские ударные дроны также на рассвете атаковали Буковину.

Силы ПВО смогли уничтожить несколько вражеских целей.

Однако после падения обломков вспыхнул пожар на железнодорожной станции в одном из районов Черновицкой области.

Работники ГСЧС смогли быстро обуздать огонь — никто не пострадал.

Следует отметить, что около полуночи 22 мая в Запорожье раздались звуки взрывов.

Утром 23 мая Россия атаковала жилой сектор Белопольского общества Сумской области. После этого вспыхнул пожар в доме мирных граждан.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание и не позволили огню перекинуться на расположенные рядом дома и здание хозяйственного назначения. Информация о травмированных не поступала.

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